Quali sono le auto più affidabili? Bene le giapponesi, italiane fanalino di coda

Sul web è possibile trovare ricerche sull'affidabilità delle marche automotive di ogni tipo, studi provenienti dal Nord Europa come dagli USA, anche Altroconsumo però ha pubblicato un'interessante indagine - che premia senza dubbio i brand giapponesi.

Per comporre l'indagine sono stati intervistati più di 43.000 automobilisti europei provenienti da Francia, Belgio, Spagna e Portogallo, ai quali sono state fatte le domande "La vostra auto dà problemi?" e "Quante volte l'avete portata dal meccanico?". Se guardiamo alle spese effettuate in officina nel corso del 2019, Toyota e Suzuki figurano ai primi posti con "solo" 230 e 240 euro annui. A 250 euro troviamo poi Fiat, Kia, Lancia, Peugeot, Renault, SEAT e Skoda, con la classifica per intero da consultare appena in basso.

Guardando più in generale all'affidabilità, Lexus ha raggiungo un soddisfacente punteggio di 97, Porsche 96, Toyota e Daihatsu 95. Agli ultimi posti in questo senso troviamo Tesla, Land Rover e Alfa Romeo con 88. Guardando alla soddisfazione dei clienti, Porsche ha un bel 94, Tesla 93, Lexus 89, mentre agli ultimi posti abbiamo Fiat con 77, Lancia a 78, SEAT e Opel a 79. In basso la lista completa.



L'inchiesta è stata pubblicata a fine febbraio 2020, nel frattempo però immaginiamo sia cambiato poco visto il lockdown da Coronavirus. Non vediamo l'ora di leggere dati aggiornati al 2021.