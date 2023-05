Quali sono le auto più affidabili del 2023? Tante tedesche e una sola italiana

Quali sono le auto più affidabili del 2023? A darci una mano nel trovare la risposta giusta ci ha pensato l'ADAC, l’Automobile Club Tedesco, l'equivalente della nostra ACI, che ha appunto individuato la classifica delle vetture che hanno meno bisogno di manutenzione straordinaria.

Dopo aver scoperto la classifica ADAC del 2022 e dopo che sempre l'ADAC ha svelato i guasti più comuni sulle auto elettriche, scopriamo insieme quelle vetture che hanno richiesto meno volte l'intervento del soccorso stradale.

Ovviamente non si può prendere tale classifica come la “Bibbia”, visto che ci stiamo riferendo solo al mercato tedesco, ma in ogni caso l'Automobile Club della Germania ha preso in considerazione ben 155 modelli di auto diverse, di età compresa fra i 3 e i 10 anni (immatricolati fra il 2013 e il 2020), e che siano stati venduti in almeno 7 mila unità in due anni. Inoltre, non sono stati presi in considerazione i danni causati dal proprietario o quelli provocati non dall'auto come ad esempio la foratura di una gomma.

Dal report ADAC emerge che le richieste di soccorso sono diminuite ma è aumentato il numero di elettriche e ibride in panne più del 50%, molto probabilmente per via di una maggiore diffusione di questi modelli. La causa principale dell'intervento dei meccanici è stata la batteria di avviamento scarica, sia per gli EV che per gli ICE (43,2%), seguita da guasti al motore (23,8%), quindi alternatore, motorino d’avviamento, cablaggi, Impianto d’illuminazione (10,8%), ma anche pneumatici, chiavi, serrature, carrozzerie, sterzo, freni e trasmissione.

Veniamo quindi alla classifica, a cominciare dalle 5 Citycar più affidabili, leggasi Suzuki Ignis, Toyota Aygo, Fiat 500, Volkswagen up! e Kia Picanto. Fra le utilitarie (quindi vetture di dimensioni leggermente maggiori), troviamo la Mini, la Vitara, la Seat Arona, la Skoda Kamiq. Infine, per quanto riguarda le vetture di medie e grandi dimensioni comanda a mani basse la Germania fra BMW X1, X2 e X3, ma anche Audi Q3, A4 e A6, quindi Mercedes Classe C, GLC e Classe E. L'unica non tedesca in graduatoria risulta essere la Skoda Superb.