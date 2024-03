Quali auto acquistano le donne in Italia? City car e B-SUV. L'elettrica? Solo il 2,8%

Quali sono le auto più acquistate dalle donne? A fornire una risposta è stata UNRAE che attraverso Cristiana Petrucci, Responsabile del Centro Studi e Statistiche dell'associazione, ha appunto fotografato il mercato “rosa” delle quattro ruote.

Emerge che in Italia 4 auto su 10 appartengono ad una donna, e di queste il 50% è alimentata a benzina. Il 33,8 per cento è diesel, a differenza invece di quasi il 50% fra le auto degli uomini. Il Gpl, alimentazione dove in Italia regna Dacia, pesa curiosamente di più fra le donne che gli uomini, 8,1% contro 6,4.

Rispetto ai dati del 2022 si registra una lieve diminuzione nelle immatricolazioni, ma secondo Cristiana Petrucci, “la leggera flessione negli acquisti di auto nuove da parte delle donne, potrebbe riflettere il difficile contesto economico generale, di cui la componente femminile ha risentito maggiormente”.

In merito alla spesa che le donne dedicano all'auto, la media è di 24.500 euro, cresciuta del 9,5% su base annua, contro i 31.100 euro degli uomini (+9,3%). Le donne che spendono di più per le quattro ruote sono quelle del nord est, in media 26mila euro, mentre nel nord ovest 25.000 euro. Al centro 23.900 mentre al sud e sulle isole, 23mila euro, in linea quindi con i redditi e il costo della vita.

UNRAE svela anche il prezzo medio delle auto usate acquistate dalle donne, circa 7.900 euro contro i 9.450 euro degli uomini, mentre, in merito al metodo di pagamento, il 38,4% utilizza il finanziamento.

Ma quali sono i modelli più acquistati? Prevalgono i primi segmenti, a cominciare da A e B, che da soli coprono l'82,1 per cento del totale, con i B-SUV a farla da padrona, categoria che in Italia è “comandata” dalla Jeep Avenger, attualmente in sconto di 6.300 euro. I C-SUV sono acquistati invece dal 10,6 per cento delle automobiliste, a differenza del 21,3 per cento degli acquirenti uomini.

Infine, per quanto riguarda le motorizzazioni preferite nel 2023, i motori a benzina sono al primo posto a quota 38,3%, seguiti a ruota dagli ibridi, 35,6 per cento. Bene i GPL (14,6%), che doppiano i diesel (7,2). Male infine le motorizzazioni a basse emissioni visto che l'elettrico si ferma al 2,8 per cento del totale, mentre le plug-in hybrid non vanno oltre l'1,4%.