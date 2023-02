Quali sono le auto con 3 posti anteriori? Non c'è solo la Multipla: da McLaren a Ferrari

Nella storia recente delle automobili vi sono state diverse vetture che presentavano tre sedili anteriori. Il più celebre esempio è la Multipla, iconica auto di casa Fiat spesso e volentieri derisa per il suo aspetto estetico molto discutibile, ma la monovolume torinese è in buona compagnia.

Fra le vetture che presentano tre sedili davanti vi è ad esempio la McLaren F1, una delle supercar più ricercate dai collezionisti. La coupé, curiosamente, presentava tre posti, fra cui uno in centro, quello per il guidatore, con gli altri due invece leggermente più arretrati. Decisamente più spaziosa è la Yukon, mastodontico fuoristrada a firma GMC, che prevede tre sedute nella fila anteriore. Tra l'altro il sedile centrale può abbassarsi e trasformarsi in un comodo poggia gomiti.

Altra supercar con tre sedili è la McLaren Speedtail, che come la sua antenata presenta un sedile al centro e una plancia divisa in tre diverse sezioni. Decisamente dalle forme più comuni è l'Honda FR-V, vettura lanciata sul mercato nel 2004, e con all'interno sei diversi posti, di cui i centrali delle due file leggermente arretrati rispetto a quelli ai lati.

Lo Chevrolet Suburban è un altro grande classico per quanto riguarda i tre posti nella fila anteriore, mentre è senza dubbio meno conosciuta la Ferrari 365 P Berlinetta speciale, vettura posseduta anche da Agnelli, e costruita in soli due esemplari. Il RAM 1500 è un altro classico esempio di questa particolare categorie di vetture, e chiudiamo con la Fiat Downtown, concept anni '90 elettrico con il guidatore al centro e i due passeggeri ai lati, leggermente sfalzati.

Una serie di vetture decisamente curiose, alcune iconiche e rimaste nell'immaginario collettivo, che avevano tutte la particolarità di avere tre spazi nella fila davanti, permettendo così una capienza maggiore. Se i SUV e i monovolumi sono senza dubbio capibili, un po' meno appaiono le sportive con tre sedili, visto il poco spazio che storicamente si trova in una coupé. In ogni caso si tratta di vetture sicuramente più capienti rispetto all'auto più piccola al mondo, talmente rara che costa quanto una Ferrari