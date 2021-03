Ecco un'auto da 0 Stelle NCAP: i test della Maruti Suzuki S-Presso

Da europei, bisogna dire che siamo abituati parecchio bene con la sicurezza dei veicoli a quattro ruote. Raramente Euro NCAP ha a che fare con auto poco sicure, da 0 Stelle, anche se qualche anno fa è accaduto anche alla nostra Fiat Panda... Ora altri due modelli hanno raggiunto questo nefasto traguardo.

Parliamo della Maruti Suzuki S-Presso venduta in India e della Great Wall Steed 5, che non hanno collezionato neppure una stella durante i test NCAP. Non in Europa però, come avrete immaginato, parliamo di test Global NCAP, la versione dell’ente che opera a livello globale e che più spesso ha a che fare con modelli di dubbia natura. Ma perché mai queste auto avrebbero ottenuto 0 Stelle?

Beh la risposta è semplice, soprattutto nel caso della Great Wall Steed 5 che non ha neppure gli airbag (e neanche potrebbe essere venduta in Europa): sono modelli che non garantiscono la sicurezza minima neppure a 64 km/h, che non possiedono sistemi di pretensionamento delle cinture di sicurezza, che non hanno zone dedicate all’assorbimento degli urti frontali, insomma un disastro su tutta la linea. I test NCAP nascono proprio per tenere d’occhio il mercato e i produttori, affinché i veicoli siano sempre più sicuri - speriamo che anche queste due aziende si mettano alla pari di molta concorrenza, anche in Paesi dove in nome del prezzo più basso si fanno compromessi inaccettabili nel nostro vecchio continente.

Certo a volte modelli da 0 Stelle arrivano anche da noi, pensiamo ad esempio a questa berlina cinese venduta in Germania a 10.000 euro con gli incentivi...