Autista Uber si rifiuta di consegnare pacco di droga: passeggero gli dà una stella

E' a dir poco surreale la storia che vede protagonista, suo malgrado, un autista Uber, un passeggero folle e un pacco di droga. La vicenda fortunatamente non si è verificata in Italia ma ci giunge dall'Australia, precisamente da Sydney.

Uber ha stretto accordi con Starbucks per consegnare il caffè a casa in 30 minuti, ma non ci risultano partnership con i Cartelli. Evidentemente questo “simpatico” spacciatore della città dell'Opera House, non era a ben conoscenza di come funziona la legalità.

Fatto sta che il “narcos” si era sbizzarrito per inventare un nuovo modo per spacciare droga e fare soldi: aveva infatti pensato di chiamare un autista Uber, consegnarli il pacco, e farlo portare a destinazione mentre lo spacciatore veniva pagato via app.

Fortunatamente però, il criminale ha incontrato un autista che ligio al dovere, si è insospettito e non poco nel vedere la borsa consegnatagli dal cliente, che avrebbe dovuto contenere del semplice dentifricio.

Il sacchetto di plastica era chiuso con una fascetta nera, e invece di consegnare il pacco a destinazione l'autista ha deciso di lasciarlo presso la stazione di polizia più vicina. Dopo che gli agenti hanno aperto il sacchetto hanno trovato davvero un tubetto di dentifricio ma dentro vi erano delle metanfetamine.

La cosa più assurda di tutta questa vicenda, però, è che il cliente è rimasto sconvolto dal fatto che l'autista non abbia consegnato il pacco: prima lo ha chiamato al telefono urlandogli contro, e non contento, gli ha anche dato una recensione ad una stella.

L'autista era convinto che Uber rimuovesse la recensione negativa, ma dietro suo grande stupore l'unica stella è rimasta visibile in quanto il pacco non era stato consegnato, e dal punto di vista dell'azienda aveva agito nel torto.

Quando la notizia è divenuta virale, l'azienda ci ha ripensato, rimuovendo la recensione negativa e pagando il viaggio all'autista. "Al fine di mantenere l'affidabilità del nostro sistema di valutazione, non siamo in grado di fornire o modificare le valutazioni per i singoli viaggi", aveva spiegato l'azienda prima di cambiare la sua versione in: "Jess è stato avvisato che la valutazione a una stella sarebbe stata rimossa e le sarebbe stato rimborsato l'intero importo della tariffa”.

Una vicenda assurda, ma sapete cosa dimentica la gente nelle auto di Uber? Anche in questo caso è stato trovato di tutto.