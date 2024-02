L'autista di Maradona: 'Guidavo la sua Ferrari Testarossa, facemmo un maxi incidente...'

Giovanni Aiello è stato l'autista e il tuttofare di Maradona, quello che viene considerato uno dei giocatori più forti di sempre, se non il calciatore più forte in assoluto. Tanti gli aneddoti motoristici raccontati, intervistato ieri dal Quotidiano Nazionale, e che lo stesso ha racchiuso nel libro “Come in un sogno”.

"Esattamente 40 anni fa – racconta come è nato il tutto Giovanni Aiello, all'epoca 27enne - ero aiuto cameraman nella Maradona Production, società creata per realizzare un film sulla vita di Diego. Il suo entourage cercava un ragazzo che conoscesse bene Napoli: scelsero me".

Moltissimi i ricordi, ma quello più incredibile risale al 1990: “Una mattina Diego non riusciva ad alzarsi: ma dovevamo partire per Mosca, perché la sera dopo c’era la Champions con lo Spartak. Tutti provarono a convincerlo, ma niente. La squadra al pomeriggio partì senza di lui alle 15. Verso le 18,30 Diego arrivò nei nostri uffici: Gianni, partiamo. ‘Ma Diego, la squadra è andata’. ‘Non mi interessa, noleggia un aereo privato e domattina andiamo’. Così facemmo, vidi Diego dare 30 milioni di lire in mano al pilota sulla pista e arrivammo in Urss dopo 4 ore di volo traballante mentre lui giocava a carte".

Tanti anche i litigi con Diego Maradona: "A Diego nessuno riusciva a dire ‘no’ - racconta Aiello - io ogni tanto ci provavo e lui impazziva. Amava guidare veloce e spesso mi diceva: Gianni oggi lascia fare a me. E poi succedeva di tutto". E una volta fecero anche un incidente: “Una volta fummo protagonisti di un maxi tamponamento. Diego mi lasciò lì e si mise a fare l’autostop per tornare a casa".

Ma che auto usavano? "Diego Armando Maradona aveva un garage pieno: due Ferrari, con la Testarossa poi diventata nera, Bmw, Mercedes, Hyundai, Renault". Ma dopo aver provato la Ferrari Testarossa, di recente immaginata in chiave moderna, Aiello non ha più guidato altre Ferrari: "No, mai più. Fu un’odissea andare a ritirare a Maranello quel bolide da 440 milioni di lire".

E quando passava da Napoli era il caos: "Era impossibile nasconderlo. I tifosi conoscevano le sue auto e quando partiva per andare all’allenamento, la folla si metteva in mezzo alla strada".

Una grande passione per le auto quella di Maradona, ma anche per i videogiochi: "Adorava i videogame, solo che all’epoca erano consolle grandi piene di fili. Una volta era in ritiro con la Nazionale a Firenze, mi chiamò arrabbiato perché in stanza non c’era la tv: ‘Gianni, devi portarmela’. E così fu".

Aiello ha svelato di essere stato malissimo dopo la notizia della morte del Pibe De Oro, concludendo: "Diego era uno di famiglia, umile e buono. Quando lo conobbi credevo fosse un vip, invece no. C’era un Maradona e c’era un Diego: tutti hanno conosciuto il calciatore, io l’ho vissuto nella quotidianità".