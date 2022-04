Autista canadese copre targa con portabici: lo sorprende una multa salata

Di eventi bizzarri che hanno coinvolto la polizia, in un modo o nell’altro, in queste settimane ne stanno succedendo diversi in tutto il mondo. Dopo avere visto il SUV sommerso dalla marea in Spagna, ci spostiamo oltreoceano in Canada per una multa salata a un cittadino la cui vettura aveva la targa coperta da un portabiciclette vuoto.

La vicenda riportata da CTV News, di cui trovate il servizio originale allegato alla notizia, ha coinvolto un agente di polizia a Calgary e Oscar Castellanos, cittadino che, dopo una gita in bicicletta nel weekend, a quanto pare si è dimenticato di togliere il portabiciclette dalla vettura. La multa, dunque, ai sensi dell'Alberta's Highway Safety Act è risultata immediata per le autorità locali. Nel dettaglio, ci si riferisce alla sezione 71 (1): “Nessuna persona può guidare un veicolo se la targa non è fissata saldamente in conformità con il presente regolamento, e se non è leggibile e chiaramente visibile in ogni momento”. Il prezzo da pagare? 162 Dollari canadesi.

Castellanos a CTV News ha dunque affermato che, alla luce di questa multa, ora non sa nemmeno quale sia la soluzione giusta per portare le biciclette con sé durante i viaggi di famiglia. Il manager di Ridley's Cycle, negozio canadese di biciclette e accessori, ha affermato che esistono dei portabici con dei porta-targa sul retro, ma che pochi clienti li richiedono esplicitamente e, anzi, diversi cittadini lasciano i portabici sulla vettura proprio per oscurare le targhe ed evitare gli autovelox. Egli ha quindi affermato, verso la conclusione del filmato, che per evitare multe di questo tipo offrirà proattivamente ai cittadini le soluzioni per essere automaticamente in regola.

