Autista di BMW vuole mostrare abilità in derapata, ma fallisce miseramente: il video

Gli eventi automobilistici sono occasioni perfette per rifarsi gli occhi con auto d’epoca o supercar che difficilmente si possono trovare su strada nella vita quotidiana. Tuttavia, c’è chi in tali contesti esagera e si mette troppo in mostra, magari con qualche fail divertente, come nel caso di questa BMW e la sua derapata fallita miseramente.

Il video da cui riprendiamo la notizia è stato pubblicato ancora nell’ottobre 2021, ma è diventato piuttosto virale giusto nel corso di queste ultime settimane. All’inizio sembra tutto normale: vediamo immediatamente una Lamborghini Huracan arancione uscire dal presunto padiglione e avviarsi verso casa, seguita da una BMW E90 M3 e da una Dodge Challenger. A proposito di Lamborghini, però, eccovi una Countach che sfreccia sul ghiaccio.

A sorpresa da bordo schermo arriva però una BMW Serie 6 in derapata – fortunatamente senza alcuna automobile proveniente dalla corsia opposta -: se inizialmente la manovra sembrava procedere per il meglio, offrendo spettacolo agli spettatori sul marciapiede, la correzione successiva è risultata essere eccessiva, tale da portarlo proprio sul marciapiede opposto colpendo il cordolo e piegando la ruota anteriore. Poco dopo, le riprese mostrano i chiari danni alla vettura e la fuoriuscita di olio dalla macchina.

Insomma, questa è solo una delle tante lezioni offerte da coloro che esagerano su strada: attenzione quando si vuole osare per dare spettacolo, poiché il disastro è sempre dietro l’angolo.

A proposito di disastri, eccovi una BMW X6 rubata schiantata contro un Nissan X-Trail.