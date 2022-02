Avete mai visto un autista di ambulanza alla guida? Questo video vi stupirà

Internet è una miniera di filmati che ci illustrano vari comportamenti alla guida, da quelli più illegali - vedi il caso dell’uomo britannico colto in fragrante dalla polizia - a quelli che rappresentano la chiara abilità del conducente. I piloti di ambulanza sono tra i migliori a noi conosciuti, come dimostra questo nuovo filmato.

Pubblicato su TikTok e Instagram dall’account paramedicoffciall, il video che trovate allegato alla notizia mostra chiaramente le abilità del pilota turco a bordo della sua ambulanza in condizioni di traffico estremamente pericolose: anche con lo spazio minimo necessario per passare tra due vetture, egli riesce abilmente a gestire la sua guida aggressiva sfuggendo a qualsiasi incidente per arrivare ove necessario.

Si tratta di una visione estremamente stressante anche per noi spettatori; non osiamo immaginare, quindi, lo sforzo fisico e mentale a cui egli è sottoposto durante il suo lavoro. Il video effettivo inizia a circa 20 secondi e sin da subito vediamo come viene messo alla prova tra utilitarie, furgoni e autobus in autostrada, tra frenate e svolte improvvise. Insomma, una prova di forza incredibile ma che, come l’autista stesso ricorda nei suoi filmati, non vanno assolutamente imitati in altri contesti.

Intanto a Dubai la Lykan Hypersport è diventata l’ambulanza ufficiale per le emergenze.