Un autentico carro armato del 1943 è in vendita su Bring a Trailer

Il web è un posto tanto splendido quanto assurdo. Navigando fra i siti internet è possibile davvero trovare di tutto, dalle teorie complottiste più disparate a oggetti in vendita dei più strani. Volete ad esempio acquistare un autentico carro armato degli anni ‘40? È possibile fare anche questo...

Su Bring a Trailer, sito che permette agli utenti di vendere veicoli usati, è infatti spuntato uno splendido M4A1 Grizzly del 1943, una variante canadese del carro armato Sherman. Il veicolo si trova attualmente a Los Angeles, in California, e l’ultima offerta equivale a 350.000 dollari, poco meno di 300.000 euro, dunque significa che qualcuno interessato a un oggetto simile esiste davvero.

Inoltre è probabile che il prezzo salga ancora, visto che alla fine dell’asta mancano ancora 8 giorni al momento in cui scriviamo questa news - e non sono pochi i collezionisti là fuori che potrebbero volere un pezzo del genere. Il carro possiede un Radial Engine 975ci a 9 cilindri, una trasmissione manuale a 5 velocità, un sistema di sospensioni verticale, cingoli da off road, un cannone prinicipale disarmato da 75mm, una replica di una mitragliatrice calibro .50 sulla torretta. Un oggettino davvero particolare che darebbe sicuramente un tono al vostro cortile...

A proposito di carri armati, e qui però passiamo all’attualità: l’esercito israeliano guida i suoi veri carri da remoto, con i controller della Xbox 360... Decisamente meglio le collezioni di carri d’epoca, completamente disarmati.