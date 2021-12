Autech Zagato Stelvio AZ1: lo strano incontro tra Italia e Giappone

Gli incontri tra culture apparentemente inconciliabili danno vita ai risultati più inaspettati. Nel 1987 Zagato trovò l'accordo con Nissan per la progettazione di una coupé sportiva a due posti. La costruzione fu affidata ad Autech, società sussidiaria di Nissan fondata pochi anni prima e dedita al tuning.

La Autech Zagato Stelvio AZ1 del 1989 è stata costruita in soli 104 esemplari ed era basata sulla più mansueta Nissan Leopard, conosciuta negli Stati Uniti come Infiniti M30. Il suo design la rende una delle stradali più originali mai costruite.

La calandra è minuscola e separa due fari dalle forme classiche. Sopra di essi si ergono due gobbe che plasmano in maniera bizzarra il cofano e che nascondono gli specchietti retrovisori. Due segmenti obliqui circondano orizzontalmente l'intera carrozzeria, definendone e scolpendone i volumi. Particolari anche i cerchioni, pieni e dotati di una singola presa d'aria NACA. Il posteriore vede i gruppi ottici, formati da un'unica fascia orizzontale, posizionati in basso, al di sotto del baule dalle forme squadrate.

Sotto al cofano anteriore batte un V6 biturbo Nissan da oltre 280 CV, accoppiato per l'occasione ad una trasmissione ZF a quattro marce. In Francia L'Art De L'Automobile ha messo in vendita un esemplare con soli 900 chilometri sul tachimetro alla cifra di 99.000 euro. Una Stelvio AZ1 in condizioni ottime, su cui i segni del tempo si possono intravvedere soltanto nella pelle nera che adorna gli interni.

Zagato ha continuato a sfornare vetture in edizione limitata anche negli ultimi anni. Prendendo come base una Dodge Viper è stata prodotta in soli nove esemplari l'Alfa Romeo TZ3 Stradale. Si deve all'atelier milanese anche la rinascita del marchio Iso Rivolta, sfruttato per l'affascinante IsoRivolta GTZ. (immagini: LaCentrale)