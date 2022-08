Australia: incentivi ai giovani per cambiare l'auto e migliorare la sicurezza stradale

Lo Stato di Victoria, in Australia, ha annunciato un programma di incentivi che mira ad incrementare la sicurezza stradale tramite il finanziamento ai giovani per l’acquisto di nuove vetture.

Per i neo patentati è previsto un incentivo da 3.484 Dollari per sostituire il vecchio veicolo con uno più moderno e più sicuro. Il Governo locale ha battezzato il programma “unsafe2safe” ed è già attivo dallo scorso anno nelle aree di Ballarant e Bendigo. Con questa estensione i finanziamenti vengono estesi anche alle persone che vivono in tutta la regione di Victoria, tranne Melbourne.

Coloro che sono interessati dovranno rispettare alcuni requisiti tra cui un’età compresa tra 18 e 25 anni, ed il vecchio veicolo deve avere almeno 16 anni per poter ottenere l’accesso al programma. La stessa vettura deve anche avere un punteggio ANCAP di una o due stelle, ma attenzione: non si tratterà di finanziamenti a pioggia e le candidature saranno chiuse il 4 Settembre, dopo di che il Governo sceglierà le 150 persone che potranno ottenere il finanziamento.

Il nuovo mezzo scelto dai giovani deve essere stato prodotto dal 2012 in poi e deve avere un costo inferiore ai 30mila Dollari.

Sempre a proposito di incentivi auto, su queste pagine qualche giorno fa abbiamo riportato la notizia relativa alle nuove quote degli incentivi auto 2022.