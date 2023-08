Australia, una doppia patente per guidare le supercar? Anche l'Italia ci pensa...

A partire dal 1° dicembre 2024, i residenti del South Australia dovranno ottenere una patente speciale di classe U per guidare veicoli ad altissima potenza, definiti come auto che producono almeno 275 kW per 1000 kg (circa 336 CV per tonnellata).

Questa nuova licenza di classe U richiederà una formazione specifica per garantire che i conducenti siano consapevoli dei rischi associati alla guida di tali veicoli e dell'uso delle caratteristiche avanzate presenti nei sistemi di assistenza alla guida. Tuttavia, sembra che il corso richiesto sia solo un corso online, piuttosto che un vero e proprio addestramento alla guida. Ciò potrebbe sollevare preoccupazioni riguardo alla preparazione effettiva dei conducenti per gestire veicoli ad altissima potenza, come Ferrari o Lamborghini.

Inoltre, i conducenti di veicoli ad altissima potenza saranno soggetti a multe fino a 5.000 dollari australiani (poco meno di 3000 euro) nel caso in cui disattivino qualsiasi "sistema di intervento automatico", come ABS, frenata di emergenza automatizzata, controllo di stabilità o controllo della trazione, mentre si trovano su strade pubbliche (puoi dare un'occhiata anche alle 5 auto più sicure del 2022). Questa misura è probabilmente stata introdotta per garantire che i sistemi di sicurezza avanzati siano sempre attivi durante la guida, riducendo così il rischio di incidenti.

Un aspetto interessante è che che gli autobus e le moto sono esenti da questa nuova licenza di classe U, e alcune auto, comunque molto veloci, potrebbero non richiederla se hanno una potenza inferiore alla soglia specificata. Al momento, nessun altro stato australiano ha annunciato l'intenzione di seguire l'esempio del South Australia.

Queste nuove leggi sulla guida sono state introdotte dopo che il conducente di una Lamborghini Huracan ha ucciso la quindicenne Sophia Naismith nel 2019. In Italia questa vicenda potrebbe risultare familiare con il caso dell'incidente dello youtuber a bordo di una Lamborghini Urus nel quale ha perso la vita un bambino di 5 anni.