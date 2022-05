Australia adotterà vernici fotoluminescenti per la segnaletica dell'asfalto: sbalorditivo

La sicurezza per le strade si può migliorare in diversi modi. L’Austria ha inasprito severamente le pene e le sanzioni per chi guida in maniera “spericolata”, mentre in Australia stanno testando delle particolari vernici fotoluminescenti per far sì che le linee e le indicazioni presenti sul manto stradale si illuminino di notte.

Questa pratica innovativa fa parte di un più ampio piano volto al miglioramento della sicurezza sulle strade, un progetto su cui il governo australiano sta investendo 245 milioni di dollari, e che servirà a migliorare la sicurezza non solo dei guidatori, ma anche dei pedoni e dei ciclisti.

Le particolari vernici che stanno testando hanno delle caratteristiche fosforescenti, sulla falsa riga di quelle formine o adesivi a forma di stella che spesso si attaccano ai muri o al soffitto delle camerette dei bambini. In questo modo al calar del sole le linee bianche si illuminano di verde, permettendo a chi transita di avere un’immagine più chiara della strada di fronte a sé, specialmente in quelle zone extra-urbane che offrono un’illuminazione parziale o nulla.

Un post Facebook pubblicato dalla Tarmac Linemarking include delle immagini che mostrano l’effetto della vernice in azione, e il risultato è sbalorditivo. L’azienda ha affermato che: “Questa tecnologia è un prodotto eccezionale anche per i pedoni, per le piste ciclabili, strade, rampe per barche e molte altre applicazioni”, e sperano che questo primo test serva per muovere anche altri paesi a fare la stessa cosa, anche perché studi recenti sul comportamento stradale mostrano che si guida di meno ma si muore di più.