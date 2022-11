Aumento prezzi benzina e diesel dal 1° dicembre: taglio accise dimezzato

Il taglio delle accise sui carburanti prorogato fino al 31 dicembre 2022 purtroppo non sarà più così generoso: dal primo dicembre lo sconto si riduce, addirittura quasi dimezzandosi, secondo la bozza del decreto atteso assieme alla legge di bilancio. Non è mancata, naturalmente, l’opposizione del Codacons.

Attualmente la prima proroga firmata Meloni prevede un calo di 25 centesimi, ovvero di 30,5 centesimi IVA compresa; dal primo novembre, invece, si passerà a un taglio di 15 centesimi, o 18,3 centesimi con IVA. Per la benzina si parla quindi di accise a 578,40 euro per mille litri, mentre per il diesel si parla di 467,40 euro per mille litri.

Il Codacons si è già pronunciato contrario a questa mossa, con le seguenti dichiarazioni da parte del presidente Carlo Rienzi: “Si tratta di una misura assurda che avrà effetti diretti e indiretti pesantissimi sulle tasche degli italiani. In primo luogo la riduzione del taglio delle accise provocherà un rialzo immediato dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa di 12,2 centesimi al litro e una maggiore spesa pari a +6,1 euro a pieno, +146 euro annui a famiglia ipotizzando due pieni mensili di carburante, conto che sale al crescere dell'utilizzo dell'automobile da parte dei cittadini. In secondo luogo, fatto ancora più grave, l'abbassamento del taglio dell'accisa produrrà pesanti effetti indiretti, con un aumento dei prezzi al dettaglio per i beni trasportati, considerato che l'85% delle merce in Italia viaggia su gomma. Ci saranno quindi conseguenze negative sull'inflazione, in un momento in cui i listini al dettaglio andrebbero calmierati”.

Anche Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, ha osservato che i prezzi ora sono a livelli ragionevoli grazie ai precedenti decreti del governo Draghi, e che questi aumenti potrebbero pesare molto verso fine anno con il calo della produzione di petrolio e l’inflazione ancora elevata.

Proprio quest’ultimo problema, peraltro, ha portato ad aumenti dei prezzi per le assicurazioni Rc Auto.