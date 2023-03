Quanto è aumentata l'autonomia delle batterie in 10 anni? Il dato è impressionante

Le batterie delle auto hanno aumentato in maniera esponenziale la propria autonomia negli ultimi dieci anni. Se si prendono in considerazione i dati medi della durata di una batteria nel 2013, confrontandoli con quelli del 2023, si registrano numeri davvero incredibili.

A portare alla luce l'importante passo in avanti è stato Bloomberg, che ha realizzato uno studio apposito attraverso cui emerge che la durata media di una batteria è oggi di 470 km. Volete sapere qual era lo stesso dato dieci anni fa?

Prendendo in considerazione solo il mercato degli Stati Uniti (ma più o meno l'andazzo in tutto il mondo era lo stesso), e quindi dell'unica elettrica dell'epoca, la Nissan Leaf, la ricarica durava solo 117,5 km. Ciò significa che nel giro di una decade c'è stato un balzo in avanti di ben 351 km, circa 4 volte la precedente autonomia.

Gran parte del merito dell'attuale media di durata la si deve a Tesla, che grazie alle sue Model Y, 3 e S permette di registrare un'autonomia di 500 km. Oltre oceano vanno forte anche la Ford Mustang Mach-E e la Chevy Bolt EUV, altre due vetture che hanno un'ottima “durata”.

Il dato potrebbe ulteriormente migliorare se si prendono in considerazione i numeri delle auto cinesi, la patria mondiale delle batterie, dove vi sono vetture con un'autonomia impressionante, come ad esempio la Hongqi E202 che ricarica per 300km in 5 minuti, senza dimenticarsi di BYD, che per Charlie Murger è avanti anni luce su Tesla.

In ogni caso, anche se i dati di cui sopra sono riferiti al solo mercato degli Stati Uniti, c'è sicuramente da ben sperare in vista del 2035, quando verrà ufficializzato lo stop della produzione di motori benzina e diesel in Ue. Tenendo conto che alla data fatidica mancano ancora 12 anni e che la tecnologia cresce di solito esponenzialmente, non ci stupiremmo se al momento dell'addio agli endotermici tutte le vetture monteranno una batteria con una durata media di 800/1.000 km. Siamo solo dei sognatori?