Aumentano le vendite di auto in Europa: a Novembre però cala FCA

Sono stati diffusi i dati relativi alle immatricolazioni di automobili nell'Unione Europea ed EFTA. A Novembre 2019 le nuove auto sono state 1.210.860, in aumento del 4,5%. Complessivamente nei primi undici mesi dell'anno però il mercato registra un calo dello 0,3% a quota 14.524.126 vetture immatricolate.

Calano però a Novembre le vendite del gruppo FCA, che si è fermato a 67.739 auto, l'1,6% in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Di conseguenza, la gruppo dal colosso italiano scende al 5,6% dello 0,3%, ma un andamento analogo si registra anche su base annua da Gennaio a Novembre la quota è calata dell'8,7% al 6%.

Novembre complessivamente è stato un mese positivo per Fiat ed Alfa Romeo. Fiat ha aumentato del 3,1% le vendite rispetto ad un anno fa ad oltre 47.300 immatricolazioni: dominano ancora Panda e 500, con la prima che ha aumentato le vendite del 9% a 170.400 unità nell'anno. La 500 si conferma invece la citycar più amata, con oltre 117.200 immatricolazioni.

Alfa Romeo a Novembre ha immatricolato quasi 4.100 vetture, in aumento del 2,3% rispetto a Novembre 2018. Il marchio cresce soprattutto in Germania (+40,9%), ma anche in Italia, Francia e Spagna.

Jeep registra 11.600 nuove vetture: degno di nota il risultato di Renegade, che nell'anno ha riportato 76mila registrazioni, ma anche la Cherokee (+29,3% rispetto al 2018) e Wrangler (+9,7%). Ottimo anche l'andamento delle Compass e Renegade, che nella prima metà del 2020 si rinnoveranno con le nuove versioni.

Lancia conclude l'anno in positivo con un incremento delle vendite del 23,6%.