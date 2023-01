Aumentano i prezzi delle auto usate, diminuiscono i passaggi di proprietà

Il mercato delle auto usate in Italia nel 2022 ha registrato un cambio di tendenza, con un calo del 10,2% dei passaggi di proprietà netti (2.725.019) rispetto al 2021. A certificarlo alcuni dati diffusi oggi da Autoscout24.

Nel rapporto infatti si legge che l’usato diesel continua a mantenere il primato per tipo di alimentazione, mentre ibride ed elettriche stanno dando i primi segnali nel segmento di seconda mano che resta il canale preferito dagli italiani.

Tuttavia, il rovescio della medaglia è rappresentato dai prezzi delle auto usate, che a fine 2022 hanno riportato un +20% rispetto ad un anno fa e del +51% se si confronta con il 2019.

AutoScout fornisce anche qualche previsione per il 2023 delle auto usate. Il caro carburanti, che è scaturito nello sciopero dei benzinai poi revocato, ha avuto un impatto importante. Tuttavia, “se da un lato inizia ad avere un impatto sulle abitudini di utilizzo dell’auto (per il 42% del campione), soprattutto in ottica di risparmio, nell’usato per quasi tre quarti degli italiani non sembra influire nella scelta dell’alimentazione, confermando l’interesse verso i modelli termici”.

Tra coloro che hanno hanno intenzione di acquistare un’auto nei prossimi mesi, il diesel continua ad essere la scelta principale con una percentuale del 45%, seguita dalle vetture a benzina al 36%. Cresce anche l’interesse per le GPL (9%) e le ibride ed elettriche (10%).

In termini di profilo dell’auto ideale, per gli intervistati deve avere in media 80mila chilometri: per otto intervistati su dieci deve avere meno di 100mila chilometri, per tre su dieci non deve superare i 50mila e per il 10% non deve superare i 150mila.

I modelli preferiti sono il SUV (46%), seguito dalle berline (23%) per cui sta crescendo l’interesse, mentre il 10% ha indicato le station wagon, il 7% le monovolume ed il 6% le city car.

Per quanto concerne il budget di spesa, si parla in media di 19mila Euro, con differenze a seconda della fascia d’età: i neopatentati hanno un budget medio di 13.670 Euro, mentre i 35-44enni oltre 21mila Euro.

“La possibilità di fruire rapidamente di un veicolo, a fronte della carenza di risorse per il nuovo, nel 2022 ha portato le auto usate a risultare più del doppio rispetto a quelle nuove acquistate. Secondo gli ultimi dati di AutoScout24 il 2023 è iniziato con fiducia: i prezzi sono stabili, la domanda è robusta e le evidenze emerse dal sondaggio supportano un atteggiamento di fiducia per il mercato delle auto usate di quest’anno. I motori diesel e benzina continueranno a costituire la tipologia di alimentazione prevalente, alla quale si affiancherà una quota sempre maggiore di vetture ibride, soprattutto nella declinazione mild hybrid. Si conferma l’interesse per l’usato elettrico, un modo ideale per familiarizzare con i veicoli a batteria” dichiara Sergio Lanfranchi del Centro Studi di AutoScout24.