Aumentano i morti su e-bike e monopattini, non sono questi però i veicoli più letali...

Come ormai saprete, l’attuale governo - spinto soprattutto dal Ministro Salvini - sta per introdurre nuove regole per i monopattini, compresa targa e assicurazione. Non sappiamo se le nuove norme aiuteranno ad aumentare la sicurezza, di certo bisogna fare qualcosa: nel 2022 le vittime sono salite del 77,8%.

Stando ai nuovi dati pubblicati da Aci-Istat nel report Incidenti stradali in Italia, aggiornamento dati provinciali - Anno 2022, la situazione lo scorso anno è stata davvero drammatica. Le vittime fra i conducenti di monopattini elettrici sono aumentate del 77,8%, +53,8% fra chi invece guidava una bici elettrica. È andata meglio invece con i ciclisti tradizionali: -6,8% le vittime con le biciclette muscolari.

Sembra dunque che vi sia proprio un problema legato ai veicoli di micromobilità elettrica, dunque dotati di motore, la prospettiva però cambia leggermente guardando ai numeri assoluti. Le bici muscolari in circolazione sono ovviamente molte più delle e-bike e dei monopattini, di conseguenza si verificano più incidenti mortali: nel 2022 ci sono stati 205 morti fra i ciclisti tradizionali, 20 in bici elettrica e 16 in monopattino. Le percentuali in crescita devono comunque preoccuparci, dati alla mano però i monopattini elettrici e le e-bike hanno generato meno vittime rispetto alle bici. Si muore molto di più camminando: nel 2022 le vittime tra i pedoni sono state 485.

I problemi sembrano focalizzati attorno alla provincia di Milano, con 4 morti in monopattino, nella provincia di Roma, con 3 morti, e nella provincia di Torino, con 2 vittime. La provincia di Roma in particolare è maglia nera per le morti dei pedoni: 56 nel 2022. Nella provincia di Milano sono stati 24, 23 a Napoli e 18 a Torino. Il numero maggiore di morti fra i ciclisti si è invece verificato nella provincia di Padova, 10 vittime, 9 a Udine, 8 a Milano, Venezia e Ravenna.

Volete un confronto con i morti sulle quattro e le due ruote? Sempre nel 2022 ci sono stati 1.375 morti in auto (+15,4%), 781 fra i motociclisti (+12,4%) e 70 tra chi guidava un ciclomotore (+4,5%). Anche questi sono tutti dati ufficiali Istat. Le percentuali relative alla micromobilità elettrica possono spaventare ma auto e moto sono ancora i mezzi più letali in assoluto.