Aumenta uso auto privata in Italia rispetto 2017: mancano servizi pubblici efficienti

In un periodo di crescita del mercato auto in Italia, le indagini di mercato relative al mondo automotive svelano che l’auto privata è usata di più dagli italiani rispetto a 5 anni fa, nonostante anche l’aumento dei prezzi del carburante. Vediamo i dati raccolti dalle recenti analisi.

A condurre questa indagine sono stati Legambiente in collaborazione con Ipsos e Unrae (Unione nazionale rappresentanti veicoli esteri). I dati raccolti in quello che viene chiamato anche “Osservatorio sugli stili di mobilità degli italiani” parlano chiaro: rispetto a 5 anni fa, dunque al 2017, il 10% degli italiani usa di più l'auto privata. Nello specifico, il 28% degli intervistati la usa più frequentemente, il 50% come prima e il 18% di meno.

La causa principale secondo Ipsos è legata alla pandemia e alla maggiore attenzione che i cittadini fanno ai viaggi con altre persone. Ciononostante, gli italiani hanno aggiunto che la loro preferenza per l’automobile privata andrebbe in realtà attribuita alle carenze del trasporto pubblico. Per il 35% degli intervistati l’auto privata è necessaria perché ci sono tratte non coperte, mentre il 19% parla di poche corse e orari non affidabili. Per il 13% i problemi sono i mezzi scomodi, non climatizzati e poco puliti, mentre il 14% spiega che hanno particolari necessità come il trasporto di bambini, anziani o disabili, e che i mezzi pubblici non sono affidabili per il loro accompagnamento.

Nella stessa indagine si è anche parlato del passaggio all’elettrico, con il 67% dettosi favorevole all’elettrificazione accelerata nonostante ci sia la possibilità di incorrere in un aumento dei costi. L’82% degli intervistati, peraltro, si è detto interessato e intenzionato all’acquisto o noleggio di un’auto elettrica.

Tornando invece sul carburante, recentemente c’è stata una giornata di assestamento per benzina e diesel.