L'audio spaziale di Apple Music arriva su alcuni modelli Mercedes-Benz: ecco quali

E’ passato poco più di un anno da quando Apple ha annunciato l’arrivo dell’audio spaziale in Apple Music, ed ora il supporto con Dolby Atmos è pronto a fare un ulteriore step. Mercedez-Benz infatti ha annunciato che porterà su alcuni modelli di vetture l’audio spaziale tramite Apple Music.

Nella fattispecie, l’integrazione riguarderà i modelli di fascia alta Maybach, Classe S, ed i modelli elettrici EQS ed EQE dotati dell’ultima interfaccia MBUX e del sistema audio Burmester 3D o 3D a 31 altoparlanti. Su questi modelli di veicoli la casa tedesca aveva anche iniziato ad aggiungere il Dolby Atmos e, come si può facilmente intuire, si tratta di modelli di fascia alta che raggiungono prezzi fino a 100mila Dollari, a cui si aggiungono gli optional rappresentati dal sistema audio Burmester 3D che costa 4.550 Dollari o 4D che ha un prezzo di 6.730 Dollari.

“La qualità del suono è incredibilmente importante per Apple Music, motivo per cui siamo così entusiasti di collaborare con Mercedes per rendere disponibile per la prima volta lo Spatial Audio su Apple Music in modo nativo nelle macchine” ha affermato Oliver Schusser, vicepresidente di Apple Music e Beats di Apple. “Insieme a Mercedes, ora abbiamo ancora più opportunità di portare musica completamente immersiva ai nostri abbonati in tutto il mondo”.