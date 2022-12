Audi vuole reinventare i cerchioni con l'IA: ha già un software usato dai designer

Audi sembra intenzionata a modernizzarsi sotto ogni punto di vista, non solo con la introduzione del nuovo logo Audi più moderno e bidimensionale, ma anche con un nuovo modo di progettare i cerchioni che potrebbe portare a design più peculiari e distintivi, esclusivi della casa automobilistica.

Come ripreso da Motor1, infatti, Audi ha pubblicato un comunicato stampa nel quale manifesta la volontà di “reinventare la ruota” utilizzando l’intelligenza artificiale. I designer del produttore tedesco stanno già sfruttando una tecnologia sviluppata internamente chiamata FelGAN per realizzare cerchioni mai visti prima e poi ispirarsi ad essi per creare nuovi esemplari. Non si tratta, pertanto, della sostituzione dei progettisti, bensì di uno strumento moderno al quale ispirarsi per poi applicare il tocco più umano.

FelGAN – il cui nome deriva da Felge, cerchione, e GAN, Generative Adversarial Networks – apprende dunque in maniera automatica come perfezionare le sue creazioni tramite due algoritmi, in un addestramento continuo. L’obiettivo è produrre un risultato finale “così ingannevolmente reale, che persino l'occhio umano non può, o può solo a malapena, distinguerlo dalle foto vere”. I designer potranno comunque dare in pasto al programma progetti personali e fotografie, per poi procedere con la progettazione di un prototipo tangibile in plastica o alluminio, da realizzare infine per il commercio internazionale in caso di approvazione.

Parlando sempre del medesimo marchio, conoscete le prime tre auto prodotte da Audi?