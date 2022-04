Audi vuole la McLaren: rialzo del 44% dell'offerta per la divisione specializzata in F1

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell'interesse da parte del Gruppo Volkswagen di entrare in Formula 1 attraverso Audi e Porsche. Le ambizioni, ovviamente, devono fare i conti con le spese ma a cui la multinazionale tedesca è pronta a sottostare pur di raggiungere i risultati prefissati.

Le trattative tra Audi e McLaren proseguono non più così silenziosamente. Secondo un emittente tedesca, notizia rimbalzata sui canali di Carscoops.com, la casa automobilistica tedesca avrebbe deciso di rialzare la precedente offerta inviata a McLaren per l'acquisto della divisione della Formula 1. Precedentemente, infatti, Audi aveva offerto 450 milioni di euro (497 milioni di dollari al cambio attuale), ma pur di acquistare la scuderia, tra l'altro in difficoltà finanziarie, sarebbe disponibile ad aumentare del 44% la propria proposta.

A conti fatti, si tratterebbe dunque di un'offerta complessiva da 650 milioni di euro (719 milioni di dollari). Secondo il report di Automobilwoche, inoltre, nella giornata di oggi le due parti si sarebbero incontrate per firmare una lettera di dichiarazione di intenti con il gruppo Volkswagen che dovrebbe riunirsi alla fine del mese per discutere l'accordo.

Stando alle indiscrezioni, inoltre, il gruppo potrebbe decidere persino di spostarsi alle divisioni su strada della McLaren una volta acquisita il reparto della F1. E voi, invece, cosa ne pensate di tutto ciò? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.