Audi TTS si prepara all'addio con un'edizione limitata Memorial Edition per il Giappone

Qualche mese fa Audi aveva annunciato la TT Final Edition, il canto del cigno di questa stirpe, ma in realtà non si tratterà proprio dell’ultima versione in assoluto, perché oggi la casa dei quattro anelli ha svelato la TTS Memorial Edition, un’edizione limitata destinata al solo mercato giapponese.

L’Audi TT Memorial Edition verrà prodotta in soli 100 esemplari, e i clienti potranno scegliere tra tre diverse colorazioni metallizate per la carrozzeria - Glacier White, Mythos Black e Kronos Gray - a contrasto con i cerchi da 20 pollici bronzati disponibili in due design differenti, che riprendono il colore del logo del brand posto sulla fiancata subito sopra alla minigonna. Inoltre non mancano inserti in alluminio sulla griglia e sulle prese d’aria frontali, così come sulle minigonne e sul diffusore posteriore.

La tinta bronzea viene poi ripresa all’interno dell’abitacolo, nelle varie cuciture che vanno ad arricchire i rivestimenti in pelle Nappa. Sotto al cofano invece non ci sono novità, dunque batte il solito motore 2.0 litri turbo da 320 CV e 400 Nm di coppia, abbinato al cambio automatico S-Tronic a 7 rapporti e alla trazione integrale Quattro, a cui si aggiungono le sospensioni Audi Magnetic Ride.

Ricapitolando, la TTS Final Edition delizierà i clienti britannici, la TT RS Heritage Edition gli appassionati d’oltreoceano mentre quest’ultima TTS Memorial Edition è destinata al Sol Levante, dove verrà offerta con un prezzo di listino di 9.270.000 yen, circa 61.700 euro. Diverse versioni speciali per darle un addio glorioso, ricordando che quest'anno l'Audi TT ha festeggiato i suoi primi 25 anni.