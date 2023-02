Audi TT, ecco l'ultima versione prima dell'addio: svelata la Final Edition

L'Audi TT dice addio al mercato ma prima di congedarsi, un ultimo ballo, the last dance. Così come i grandi protagonisti dello sport, del cinema e dell'arte, la fortunata coupé di Ingolstadt saluterà il grande pubblico con una nuova edizione, precisamente la Final Edition.

Si tratta di una versione esclusiva della vettura di Audi che celebra i 25 anni di produzione della stessa, e nel contempo, che si congeda dal grande pubblico. Purtroppo in Italia non verrà venduta, in quanto sarà disponibile solo sul mercato britannico a partire dal prossimo mese di marzo (con consegne dall'aprile successivo). Due le versioni disponibili, la coupé e la roadster, con prezzi più o meno simili, 47mila euro per la prima, quasi 49 per la seconda.

Di serie, sull'Audi TT Final Edition troveremo un pacchetto stile di colore nero, una serie di inserti in nero lucido sui quattro anelli, gli specchietti retrovisori, gli scarichi e lo spoiler posteriore. Previsti inoltre i vetri oscurati per la versione coupé. Belli i cerchi in lega da 20 pollici con le pinze dei freni di colore rosso che spiccano, ma vi è anche la possibilità di optare per dei cerchi in lega di colore nero antracite a sette razze, mentre i colori sono Chronos Grey, Tango Red e Glacier White.

All'interno troviamo pelle sulle maniglie delle portiere interne, quindi la console centrale e i pannelli delle portiere, ed è presente anche il Comfort Pack che invece permette di ottenere l'impianto audio Bang & Olufsen, la retrocamera, i sensori di parcheggio sia anteriori che posteriori, e l'accesso senza chiave. Infine previsto il Technology Pack che prevede un sistema di navigazione MMI Plus e servizi Audi Connect.

Insomma, un'Audi TT che si congeda nel migliore dei modi dopo 25 anni gloriosi in cui sono state prodotte tre diverse generazioni, fra cui quella attuale introdotta nel mercato nel 2014. In Italia l'ultima versione disponibile dell'Audi TT è la Rs Coupé Iconic Edition con 400 cavalli di potenza e prodotta in sole 100 unità. Ma sapete quando è stata prodotta di preciso la prima Audi TT?