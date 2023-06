Audi TT Shooting Brake, il concept mai realizzato: ma quanto era bella?

Siamo rimasti tutti estasiati nel vedere la BMW Z4 Touring Coupé presentata dalla casa bavarese durante il concorso d'eleganza di Villa d'Este. Si tratta solamente dell'ultimo esempio di prototipo che le case automobilistiche hanno mostrato nel corso degli anni, senza però mandare in produzione.

Un altro caso noto, e di lodevole fattura, è quello dell'Audi TT Shooting Brake, una concept car che la casa di Ingolstadt svelò al mondo intero nel 2005, due anni prima dell'arrivo della seconda generazione dell'Audi TT fresca di compleanno numero 25.



In occasione del Motor Show di Tokyo di 18 anni, la casa dei 4 anelli mostrò appunto un'inedita versione della sua coupé con una coda più alta, stesse dimensioni compatte, e per certi versi molto simile alla Volkswagen Scirocco, vettura quest'ultima rimasta nel cuore degli appassionati.



Audi, che è famosa per le sue splendide concept car, pensò di ripetersi nel 2014, quando svelò al mondo intero la sua versione dell'Audi TT Mk3 Allroad, una crossover/station wagon ibrida plug-in. Anche in questo caso l'azienda decise di non portare avanti il progetto, e forse la scelta non è stata così azzeccata, visto che quest'anno abbiamo appunto scritto il necrologio della mitica coupé tedesca.



Infine, restando in casa Audi, segnaliamo un'altra concept molto interessante, l'Avantissimo, una super station wagon che Ingolstadt aveva deciso di introdurre per la clientela top. Il concept venne mostrato ben 22 anni fa, durante il Salone dell'automobile di Francoforte del 2001.

Vedendola sembrerebbe quasi una station blindata, auto solitamente utilizzate dai capi di stato durante le visite o le parate, visto che la vettura appare massiccia, solida e maestosa. Di fatto era una versione station dell'Audi A8, l'ammiraglia per eccellenza di casa Audi, con all'interno una profusione di tecnologia fra cui l'interfaccia di infotainment MMI, lo scanner di impronte digitali e i fari adattivi, poi presenti sulla successiva versione di serie dell'A8 targata 2003.