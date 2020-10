Audi TT RS: questa nuova versione è spettacolare, ma chiede un prezzo assurdo

Al Salone dell'automobile di Ginevra del 1980 Audi presentò quella che sarebbe diventata una leggenda del rally, derivata da una vettura stradale particolarmente performance: la Quattro.

Da allora sono già passate quattro decadi, e in onore della ricorrenza vedremo in strada una Audi TT RS in una versione speciale, denominata "40 Years of Quattro". Il modello verrà reso disponibile solo in variante coupé ed esclusivamente in Germania. Gli esemplari a calcare l'asfalto saranno appena 40, uno per ogni anno trascorso dal grande giorno.

Come potete vedere dalla galleria di immagini in fondo alla pagina, la TT RS 40 Years of Quattro vanta una verniciatura in Alpine White adornata di decalcomanie speciali dedicate alla Audi Sport quattro S1 che ha trionfato al Pikes Peak del 1987, quando al volante c'era Walter Röhrl. Inoltre, per garantire un impatto visivo ancor maggiore, le decalcomanie su cofano, tetto e parafanghi posteriori sono contrastate da dettagli in nero lucido. Infine il cofano gode di una presa d'aria in carbonio.

La vettura poggia su quattro cerchi in bianco da 20 pollici, mentre per le pinze frenanti è stato scelto il colore rosso. Davanti alle ruote anteriori è possibile notare l'implementazione di alette in nero lucido, e a testimonianza dell'attenzione per il dettaglio, il logo dei Quattro Anelli è presente su entrambi i lati dell'enorme alettone posteriore.

Questa TT RS Coupé limitata potrà essere acquistata soltanto in configurazione a due sedili se si decide di inserire l'optional del rinforzo strutturale in fibra di carbonio, che però è molto interessante. Esso non incrementa solamente la rigidità, ma riduce anche il peso complessivo di 16 chilogrammi grazie alla rimozione dei sedili posteriori.

Passando alla cuore pulsante della macchina, a muovere la Audi ci pensa il solito motore turbo a cinque cilindri in linea da 400 cavalli di potenza e 480 Nm di coppia. L'eccellente 2,5 litri TFSI permette alla TT RS di scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e di arrivare fino a 280 chilometri orari.

La Audi TT RS 40 Years of Quattro ha però un piccolo problema: il prezzo. Certo, siamo davanti ad un bolide rarissimo, potente, esteticamente apprezzabile e ambito, ma sappiate che i clienti tedeschi dovranno sborsare ben 114.040 euro per accaparrarsela, a differenza dei 66.500 euro della versione base.



Nel frattempo la casa automobilistica di Ingolstadt sta sviluppando molte vetture completamente elettriche. Una di queste è la Audi e-tron GT, della quale si è ampiamente discusso circa il suo sound. Contemporaneamente la e-tron ha già infranto un record negli USA: le vendite sono ottime.