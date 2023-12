Dall'Audi TT alla Mazda MX-5: ecco le 10 delle sportive più affidabili di sempre

Dopo avervi mostrato le auto considerate più brutte di sempre, questa classifica riporta le 10 auto sportive ritenute più affidabili nel tempo da parte dei consumatori.

Mazda MX-5 Miata

Le vetture sportive spesso subiscono una vita "più intensa" rispetto ad altre tipologie di auto, ma una che si distingue per la sua longevità è la Mazda MX-5 Miata. Indipendentemente dalla generazione, dalla NA del 1989 alla recente ND, la Miata richiede pochissima manutenzione per continuare a offrire prestazioni affidabili. La sua semplicità meccanica e il sostegno post-vendita la rendono una scelta accessibile per gli appassionati di guida.

Nissan 350Z/370Z

Nel panorama delle auto sportive, la Nissan 350Z e la 370Z sono considerate pilastri di affidabilità. Condividendo lo stesso pianale, hanno affrontato e risolto numerosi problemi nel corso degli anni. La famiglia di motori VQ, premiata come Miglior Motore di Ward Dieci migliori motori ben 16 volte, conferisce loro solidità e resistenza. Queste vetture, popolari nella comunità dei drift, offrono un mix di prestazioni e durata.

Audi TT

L'Audi TT, nonostante non sia sempre citata tra le auto sportive, merita sicuramente un'occhiata, specialmente con l'uscita di scena programmata per il 2023. Disponibile in tre generazioni, la TT è stata valutata come abbastanza affidabile. Le versioni più recenti, basate sulla piattaforma MQB, condividono parti con altri veicoli Volkswagen, garantendo un solido supporto post-vendita. Se supportata con manutenzione regolare, l'Audi TT può continuare a fornire un'esperienza di guida appagante anche dopo molti anni.

Toyota Supra (A80)

La Toyota Supra di quarta generazione, nota anche come A80 o Mk4 Supra, è diventata un'icona delle auto sportive. Equipaggiata con il robusto motore twin-turbo 2JZ-GTE, la Supra è considerata uno dei modelli più affidabili. Tuttavia, trovare un esemplare in buone condizioni può essere una sfida, dato che molte sono state soggette a modifiche sostanziali.

Honda S2000

Per chi cerca emozioni ad alto regime in una vettura a trazione posteriore, la Honda S2000 rappresenta un'opzione attraente. Pur avendo un consumo di olio relativamente elevato, la S2000 può resistere bene a un uso "vivace" con la manutenzione ordinaria. Seppur i modelli del 2004 avessero alcuni problemi, quelli successivi hanno dimostrato di essere robusti e affidabili.

Nissan 240SX

L'introduzione della Nissan 240SX negli Stati Uniti nel 1989 ha segnato la continuazione della piattaforma Silvia/S. Disponibile in due generazioni, entrambe alimentate dal motore KA24 da 2,4 litri, la 240SX ha guadagnato popolarità come scelta affidabile per la modifica e il drifting. Tuttavia, trovare esemplari con pezzi originali può essere complicato, considerando l'età di circa 30 anni del modello. Con una manutenzione regolare, la 240SX può dimostrarsi eccezionalmente affidabile.

Chevrolet Camaro (6a generazione)

La Chevrolet Camaro, un'icona americana attraverso sei generazioni, offre un'esperienza di guida divertente con il suo motore quattro cilindri turbo da 2,0 litri che con il V8 da 6,2 litri. La piattaforma GM Alpha fornisce solidità e maneggevolezza. Grazie alla condivisione di molte parti tra i modelli, la manutenzione è relativamente semplice. La sesta generazione attuale si è dimostrata affidabile con pochi reclami e richiami rispetto alla quinta generazione.

BMW Z4 (E85)

La BMW Z4, in tutte le sue generazioni, si è rivelata resistente nonostante alcuni componenti elettronici "problematici". La versione E85 (2003-2008) ha attirato l'attenzione grazie al suo design accattivante e a una gamma di motori sei cilindri. Nonostante i problemi noti con i meccanismi del tetto nelle varianti decappottabili, le versioni coupé sono generalmente solide e affidabili. L'attenzione alla manutenzione preventiva può mantenere la Z4 in ottime condizioni nel tempo.

Porsche Cayman/Boxster (987)

Le versioni contemporanee di Porsche Cayman e Boxster, come la 718, possono risultare costose, ma la generazione 987 (seconda generazione) offre un'alternativa più accessibile. Grazie al tempo trascorso sul mercato, queste vetture hanno dimostrato affidabilità con pochi problemi significativi. La piattaforma e lo sterzo idraulico contribuiscono alla loro guida appagante. Acquistare una Cayman/Boxster 987 ben mantenuta può garantire un'esperienza sportiva senza dover spendere una fortuna.

Chevrolet Corvette (C5)

La Chevrolet Corvette, un'icona americana, si distingue per la sua affidabilità nella quinta generazione (C5). Prodotta dal 1997 al 2004, la C5 offre solidi motori LS1 e LS6. Sebbene alcune unità possano manifestare consumi di olio e problemi al bloccaggio del piantone dello sterzo, la manutenzione regolare e l'attenzione alle condizioni generali possono mantenere la Corvette C5 in ottime condizioni.

Per quanto questo elenco non possa dirsi esaustivo al 100%, dal momento che mancano probabilmente molti altri veicoli nella lista. Oggi si parla però anche di ambiente, e la sensibilità delle persone verso questi temi è sempre più forte: ecco le 10 auto meno inquinanti.