Dall'Audi TT alla Ford Fiesta passando dalla Cherokee: le auto che dicono addio nel 2023

Il 2023 è e sarà un anno ricco di novità per quanto riguarda le auto che faranno la loro prima comparsa. Nel contempo sarà un anno malinconico visto che molte icone delle 4 ruote ci abbandoneranno per sempre.

E' il caso dell'Audi TT, che ha di recente spento le 25 candeline, ma che scomparirà nei prossimi mesi, tenendo conto anche del mercato di nicchia che hanno le piccole coupé sportive, e di un futuro elettrificato in casa Ingolstadt.

Che dire poi della Ford Fiesta, che dopo 47 anni di duro lavoro, e una serie infinita di generazioni, farà la sua scomparsa a partire dal prossimo mese, giugno 2023. Ford sta lavorando su un rebranding europeo del suo marchio, puntando a vendere auto americane anche nel Vecchio Continente, e nel contempo, scegliendo la strada degli EV, di conseguenza ha deciso di abbandonare la sua city car più famosa.

Tornando in casa Audi, ci saluterà definitivamente anche l'R8, che avrà comunque un'erede elettrica anche se con un nome differente, mentre in casa Mercedes spariranno due modelli coupé/cabriolet, leggasi la Classe C e la Classe E.

Grandi saluti anche in Aston Martin, con il glorioso marchio britannico che manderà in archivio la sua mitica DBS con l'ultimo modello, la 770 Ultimate, mentre fra le fila di Dodge, addio alla Challenger (il commiato con la versione last call), e alla Charger termica che però verrà sostituita dalla sua erede elettrica.

Spazio ai saluti finali della Ferrari Portofino ma soprattutto della Jeep Cherokee che dopo 49 anni di produzione è fuori produzione: potrebbe comunque avere un erede anche se per ora tutto tace.

Tale rivoluzione delle line-up della case automobilistiche la si deve principale alle incertezze legate all'Euro 7, ma anche allo stop dei motori a benzina e diesel del 2035, due importanti step che stanno obbligando le aziende a rivedere le proprie strategie in quanto a modelli offerti, che dovranno essere in linea con le nuove normative e le richieste degli automobilisti.