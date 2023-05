L'Audi TT sarebbe dovuta essere una Porsche: ecco il progetto mai nato

L'Audi TT ha compiuto di recente 25 anni, una piccola vettura tedesca che ha fatto breccia nel cuore degli automobilisti europei, italiani compresi, e che nel corso della sua esistenza ha saputo reinventarsi per restare al passo con i tempi, sia dal punto di vista del design quanto da quello motoristico.

Dopo avervi ricordato il caso del famoso spoiler dell'Audi TT che fece finire l'azienda tedesca in tribunale, oggi torniamo a parlarvi della piccola sportiva per un altro curioso retroscena riguardante Porsche.

A svelarlo è stato il suo noto designer, l'americano Freeman Thomas, parlando con i colleghi di CarBuzz: "Mi è stato chiesto di fare una versione Porsche e una versione Audi, e anche ai progettisti Porsche di Weissach è stato chiesto di fare una versione Porsche e una versione Audi. E poiché venivo dalla Porsche, conoscevo il loro linguaggio di design e dissi a J Mays (l'allora direttore del design di Audi ndr), 'questo è quello che faranno, e questo è quello che faremo.' Ci siamo attenuti a questo design assoluto Bauhaus e il loro era molto elegante".

Poi ha proseguito: "Abbiamo avuto un grande incontro a Ingolstadt. Molto privato. Solo il gruppo di Porsche e il nostro gruppo. Avevamo due modelli in scala e loro avevano due modelli in scala, entrambi molto dettagliati. Se l'incontro fosse andato bene, sarebbe passato al livello successivo. Ma l'incontro non è andato molto bene perché c'era molta politica in corso”.

Entrambi i modelli svelati nell'incontro erano delle spider convertibili: "Avevamo anche la coupé, ma l'incontro non è andato bene. Quindi non abbiamo mai condiviso la coupé con Porsche. C'è stato un secondo incontro a Stoccarda; volevano che Audi non avesse la trazione integrale e potenza inferiore”.

L'Audi TT è stata mostrata in anteprima al Salone di Francoforte del 1995, quindi a Tokyo con la TTS Roadster Concept e il resto è storia. Altra curiosità, solitamente le Audi sono famose per essere completamente diverse dal modello concept, ma in questo caso è andata in maniera differente, visto che di fatto la versione finale della TT era uguale al prototipo: "Mentre sviluppavamo il concept avevamo già il modello di produzione – ha detto ancora Thomas - era un modello a due facce, sia concept quanto di produzione. L'idea era di portare il concetto al salone dell'auto, ma lasciare qualcosa in più per la produzione".