L'Audi TT e il curioso retroscena sullo spoiler: 'Senza è pericolosa!', 'Anzi no...'

Compirà 25 anni il prossimo mese di settembre l'Audi TT, coupé di Ingolstadt estremamente riuscita. Purtroppo la sportiva tedesca andrà in pensione in occasione di questo anniversario speciale e di recente è stata presentata la Final Edition, l'ultima versione dell'Audi TT.

Audi ha deciso di bloccarne la produzione anche perchè il mercato attuale non concede troppo spazio alle piccole sportive a due posti, tanto di moda a inizio anni 2000, molto di meno oggi, ma nel corso della sua carriera la TT ha saputo raggiungere il cuore di migliaia di appassionati, tenendo conto che la sola prima generazione vendette 270mila vetture.

Forse non tutti sanno però che Audi ha dovuto affrontare una causa giudiziaria per la TT relativamente al suo spoiler. La vettura commercializzata nel 1998, infatti, non presentava l'aletta posteriore vista poi nelle successive versioni, e molti proprietari lamentavano una perdita di aderenza, sovrasterzo e una sorta di decollo a determinate velocità.

Audi decise quindi di intervenire, alla luce delle numerose segnalazioni, con un'azione massiccia di richiami. La casa di Ingolstadt non 'vanta' senza dubbio il record di richiami di Tesla, che è il brand con il maggior numero, ma in ogni caso quella con protagonista la TT fu una campagna davvero mastodontica.

Numerose le modifiche apportate dagli ingegneri di Audi a cominciare da una nuova configurazione delle sospensioni, soprattutto sull'asse posteriore, quello che sottosterzava di più, Inoltre, venne installato l'ESP, l'Electronic Stability Program e, dulcis in fundo, il famoso spoiler posteriore, un'aletta fissa che nella conformazione originale non esisteva.

La famosa “coda di rondine” permise di portare maggior carico aerodinamico sulla ruote posteriori, migliorando così la tenuta. Ma la cosa non finì qui visto che Audi portò la vicenda in tribunale in quanto non voleva assumersi la responsabilità degli incidenti verificatisi fra gli automobilisti, e alla fine i giudici si pronunciarono a favore del marchio: la TT era perfetta così come era stata commercializzata nel 1998, quindi senza spoiler, e gli incidenti erano da imputare alla negligenza degli automobilisti e anche alla mancanza di esperienza di guida su questi tipi di veicoli.

Peccato che ormai Ingolstadt avesse già modificato le TT in circolazione e nel contempo avesse introdotto le novità anche in quelle ancora in catena di montaggio. In ogni caso, si mormora che dopo quella esperienza, che ad Audi costò un sacco di marchi, l'azienda modificò il comportamento delle proprie vetture, commercializzando auto che fossero facili da guidare e quindi adatte sia ad esperti che neofiti.