Audi TT compie 25 anni: un'icona del design dal 1998 ad oggi

L’Audi TT si prepara alla pensione ma non prima di festeggiare il suo 25 anniversario: il tempo è volato, ma sono passati ben 25 anni da quando la TT fece il suo debutto sul mercato nel 1998, conquistando subito il pubblico grazie al suo look originale dovuto ad un design ispirato allo stile del Bauhaus seguendo il credo del “less is more”.

Audi presentò il concept della TT durante il Salone di Francoforte del 1995, e dopo tre anni arrivò sul mercato quasi immutata rispetto al prototipo e con un design originale caratterizzato da una carrozzeria che sembrava fatta da un pezzo unico, adottando dei paraurti inglobati nelle forme della vettura, senza gli sbalzi che caratterizzavano le altre rivali.

Torsten Wenzel, il designer che l’ha disegnata, ha spiegato che un elemento fondamentale del design dell’auto è il cerchio, “la forma perfetta”, che si ripropone in diversi elementi della vettura, oltre a richiamare i quattro anelli del marchio. Ad oggi contiamo un totale di tre generazioni di TT, con le ultime che si sono fatte più spigolose e aggressive, ma ciò nonostante hanno mantenuto la caratteristica progettuale di puntare all’essenziale.

La seconda generazione della TT invece va ricordata in quanto pioniera nell’introduzione del motore a gasolio sulle auto sportive: la TT Mk2 divenne la prima vettura sportiva di serie al mondo ad essere dotata di propulsore TDI.

Nonostante i 25 anni di gloria del modello, presto dovremmo dirle addio, per questo Audi ha presentato la TT RS Coupé Iconic Edition, una versione speciale con 400 CV e realizzata in soli 100 esemplari numerati.