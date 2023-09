Audi TT: come sarebbe stata se avesse avuto 4 porte?

Audi TT spegne quest'anno 25 candeline. L'idea di Audi di espandere la gamma della TT includendo una coupé a quattro porte o una variante di shooting brake corta affascinerebbe molte persone. Sicuramente renderebbe più versatile un modello la cui sportività è sempre stata la sua caratteristica principale.

E pensare che, inizialmente, Audi TT sarebbe dovuta essere una Porsche, la pagina Instagram @lars_o_saeltz, ha proposto una versione a 5 porte della Audi TT. Questo render offre un'idea concreta di cosa potremmo vedere con una soluzione simile. Non che Audi non ci abbia mai pensato (si vociferava di una versione coupè della TT già nel 2015) però questa non ha mai trovato concretezza, rimanendo una semplice suggestione.

Per quanto le modifiche al modello originale possano sembrare banali (passo più lungo, elementi sortivi in una berlina, tetto allungato, spazio di carico aggiuntivo), l'idea che si scontra con la realizzazione di un modello simile è legata al fatto che, seppur veicoli diversi, una versione berlina o Shooting Brake dell'Audi TT andrebbe probabilmente in conflitto con altri modelli esteticamente molto simili, come A5 e A6.

Certo è che queste varianti avrebbero potuto ampliare la gamma della TT, soddisfacendo una platea più ampia di clienti. Audi avrebbe potuto attrarre acquirenti che desiderano il design distintivo e le prestazioni della TT, ma che al con tempo richiedono più spazio per i passeggeri posteriori o la capacità di carico sufficiente per le esigenze quotidiane.