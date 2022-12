Audi svela RS Q e-Tron E2, nuovo buggy che sfiderà il Rally di Dakar 2023

A inizio anno abbiamo visto com’è fatta l’Audi RS Q E-Tron di Sainz, vincitrice della terza tappa della Dakar 2022 e, già allora, tra le favorite per la vittoria. Purtroppo il team di Sainz e Peterhansel è stato molto sfortunato, ma gli occhi sono puntati alla prossima edizione Dakar 2023 alla quale parteciperà la nuova Audi RS Q e-Tron E2.

Questo prototipo di seconda generazione sarà un buggy profondamente rivisto rispetto alla precedente versione e verrà alimentata da un nuovo carburante rinnovabile ottenuto da residui vegetali a impatto zero. La casa dei Quattro Anelli ha un solo obiettivo per la gara in Arabia Saudita: conquistare il podio stabilendo nuovi standard per efficienza e competitività.

Lo stesso CEO di Audi Sport Rolf Michl ne ha parlato nel dettaglio: “Percepiamo una tensione agonistica positiva, vibrante. Siamo consapevoli di essere pronti. La nostra auto è ora decisamente affidabile. I miglioramenti rispetto alla prima generazione di Audi RS Q e-tron sono sostanziali. Anche le dinamiche e i processi interni al team sono collaudati. Il nostro obiettivo è il podio. Ci siamo preparati nel modo più accurato possibile, ma i fattori esterni restano imprevedibili”.

Il Rally di Dakar 2023 non sarà comunque facile, affatto: le quattordici tappe che si terranno a partire dal 31 dicembre vedranno un percorso quasi completamente nuovo, con difficoltà inedite e percorrenze tra 350 e 500 chilometri. Tra il più grande deserto di sabbia del mondo e lunghe tappe tecniche, le tre vetture affidate a Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel e Mattias Ekström dovranno mostrare di essere capaci di affrontare anche gli imprevisti più sorprendenti.

Insomma, meglio non perdersi la Dakar quest’anno se si è davvero appassionati di motorsport. A tale proposito, ecco tutte le categorie della Dakar 2023.