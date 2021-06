Audi svela per la prima volta i modelli 2022 di RS3 Sportback e RS3 Sedan

Finalmente, dopo anni di attesa e rumors, Audi rompe gli indugi e ci dà un antipasto del nuovo look della RS3, e quale migliore occasione se non durante una presentazione stampa sul successo del brand RS?

Nell’immagine in cui sono parcheggiate tutte le auto della serie sportiva RS, compaiono in prima fila i due modelli 2022 del modello più sportivo della Audi A3. La Sportback e la Sedan sono entrambe “wrappate” in una livrea che confonde un po’ la vista, ma non nasconde le forme esuberanti delle RS3. Sulle livree compare anche la stringa di numero “1-2-4-5-3” che indica l’ordine di scoppio dei cilindri.

Le due vetture infatti monteranno il solito motore 5 cilindri da 2,5 litri - una bestia rara nel panorama motoristico moderno – montato anche su Audi RS Q3 e TT RS, che è in grado di erogare 400 cv e 480 Nm di coppia, ma stando ad alcune indiscrezioni, il motore montato sulle RS3 2022 potrebbe subire un incremento di potenza, toccando quota 420 cv e 500 Nm di coppia, che potrebbe aumentare ulteriormente con un potenziale pacchetto Performance.

Tornando a parlare dell’estetica, il wrap non nasconde troppo le linee, che si mostrano subito muscolose e aggressive. All’anteriore saltano all’occhio delle ampie prese d’aria che riprendono gli stilemi delle altre sorelle RS, mentre al posteriore sfoggia un doppio scarico dalla forma ellittica che non vediamo l’ora di sentire all’opera. Le auto sembrano anche più accucciate e “pesanti” sulla strada, grazie ai passaruota dalle forme più generose e ruote più grandi.

Questa anticipazione fa ben sparare in una presentazione che potrebbe arrivare molto prima del previsto, così da scoprire ulteriori dettagli su un’auto che avrà delle caratteristiche che molto presto non vedremo tanto facilmente, dato che Audi stessa ha affermato quanto siano ormai sconvenienti i motori termici.

In compenso guardando all’inevitabile mondo elettrico che avanza, Audi ha già un’ottima sportiva in gamma, ossia la RS E-Tron GT, che abbiamo già visto all’opera, in questa sfida assieme a Tesla Model S e Porche Taycan S.