Audi supera TIR nella corsia d'immissione, ma finisce malissimo

Il codice della strada è nato e si è evoluto con scopi ben precisi, e tra questi ultimi c'è sicuramente l'intenzione di tutelare automobilisti e pedoni. In linea di massima quindi è consigliabile prestare attenzione alle normative per evitare disagi.

E' esattamente quello che un automobilista della Florida non ha fatto alcuni giorni fa, come potreste notare voi stessi attraverso il post Reddit pubblicato da Sylon00 e visibile in fondo alla pagina. La clip ha come protagonista il conducente di una berlina Audi che, sulla Interstatale 75 nei pressi di Tampa, ha rischiato veramente grosso.

La telecamera a bordo di un'altra vettura avvia la ripresa nella corsia d'immissione che porta sulla I-75, e dopo pochi istanti è possibile notare la Audi mentre si infila tra l'autoarticolato e le barriere. Il sorpasso a destra sulla corsia d'ingresso può avere esiti alquanto negativi, ed è stato proprio questo il caso.

Al restringersi della carreggiata in effetti la Audi ha visto diminuire rapidamente lo spazio a sua disposizione, e un attimo dopo si è ritrovata schiacciata tra le barriere e il camion. Per fortuna non sembra che ci siano stati gravi ferimenti in seguito all'incidente, ma sarebbe potuta finire molto peggio.



Ora come ora non sappiamo se il conducente del TIR si fosse accorto della presenza dell'auto in fase di sorpasso a destra, ma in ogni caso un cambio di corsia repentino del camionista non era auspicabile, vista la presenza di altri veicoli in arrivo alla sua sinistra.



A proposito di manovre rischiose non possiamo chiudere prima di avervi mostrato un caso piuttosto peculiare: un ragazzino ha provocato un incidente con tre vetture e uno scuolabus mentre guidava l'auto dei suoi genitori.