Audi SQ5 TDI 2021, il facelift le dona maggiore grinta ed efficienza

Il facelift che ha coinvolto la Q5 di seconda generazione arriva anche sul modello più prestazionale: la SQ5 TDI. Oltre alle modifiche già viste nel modello base, come la nuova calandra e il posteriore leggermente ritoccato, la nuova SQ5 TDI migliora in efficienza e prestazioni, nonostante qualche cavallo in meno...

Sotto al cofano viene confermato il TDI V6 da 3,0 litri con tecnologia mild-hybrid, aggiornato in tantissimi aspetti. I pistoni in alluminio sono stati sostituiti con elementi in acciaio forgiato, più leggeri ma anche più efficienti, limitando la dispersione del calore. Gli iniettori hanno una maggiore precisione e il design dell'intercooler è stato rivisto per garantire un raffreddamento migliore dell'aria immessa. Tante novità e una piccola sorpresa: la potenza massima è di 341 CV, 6 CV in meno rispetto alla versione attuale. Audi garantisce che, a dispetto del dato, il propulsore è più grintoso e distribuisce la coppia massima di 700 Nm su di una gamma di regimi più ampia: da 1750 a 3250 giri al minuto. L'SQ5 TDI accelera da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi e raggiunge la velocità massima di 250 km/h, limitata elettronicamente.

Il leitmotiv della maggiore potenza a regimi più bassi è evidente anche dalle modifiche al sistema ibrido da 48 V, il compressore elettrico ora garantisce al turbo più spinta a basse velocità. La SQ5 TDI 2021, come la precedente, è dotata di un assetto ribassato di 30 mm rispetto alle altre versioni e offre sei modalità di guida: Auto, Comfort, Efficenty, Dynamic, All Terrain, e Individual. A richiesta è possibile equipaggiare un differenziale sportivo all'asse posteriore, necessario se si vuole una dinamica di guida più stimolante.

Gli interni della versione 2021 si arricchiscono del touchscreen MMI 10,1" di ultima generazione, gestito dal nuovo sistema di infotainment MIB 3. Optional il display head-up, l'impianto audio Bang & Olufsen, il tetto panoramico in vetro e il volante regolabile elettronicamente. In attesa del prezzo ufficiale per l'Italia considerate che in Germania l'Audi SQ5 TDI sarà proposta a partire da 68.100 euro, che includono il 16% di tasse.

