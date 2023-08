La nuova Audi SQ5 2024 è sempre più vicina, le nuove foto mostrano un importante restyling

Ecco la nuova Audi SQ5, che secondo queste immagini sembra presentare la carrozzeria già completa e definitiva. L'impianto di scarico a quattro porte è ancora presente. Nello stile tipico di Audi, sembra che vi sia un'evoluzione del design, con alcuni elementi che potrebbero essere derivati dalla Q4 E-Tron.

Anche con la camuffatura, possiamo notare un cambiamento significativo nella parte posteriore, dove il portellone a conchiglia enorme non è più presente, suggerendo un'apertura probabilmente più stretta.

Ancora non sono disponibili immagini degli interni, secondo le indiscrezioni Audi sembra voler implementare un imponente sistema di infotainment che ricorda un tablet, posizionato accanto a un display digitale rettangolare per il conducente, che non è più perfettamente integrato nel cruscotto. La console centrale ospiterà alcuni controlli convenzionali, oltre a uno stemma Quattro in modo sorprendentemente grande, posizionato tra il display principale e le prese d'aria centrali.

L'attuale Audi SQ5 è equipaggiata con un motore V6 a benzina o diesel. È probabile che la prossima generazione del modello includa qualche forma di elettrificazione, pertanto, è probabile che venga introdotto almeno un sistema ibrido leggero. Dalle informazioni emerse, sembra che Audi potrebbe comprare delle piattaforme per EV da un concorrente cinese.

È auspicabile che vedremo la terza generazione dell'Audi Q5 a partire da marzo 2024, il che suggerisce che l'anteprima mondiale potrebbe avere luogo entro la fine di quest'anno. D'altro canto, non abbiamo ancora informazioni riguardo a una possibile versione RS Q5 che potrebbe essere sviluppata per competere con la BMW X3 M e la Mercedes-AMG GLC 63. Sappiamo però che la transizione elettrica in casa Audi potrebbe accelerare, in UK infatti le versioni diesel di S4 e S5 sono scomparse dai listini.