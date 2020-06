Può una Audi SQ2 modificata battere la poderosa Lamborghini Urus?

Con la diffusione sempre più vasta dei SUV, sia di piccola che di grande taglia, le divisioni estreme di BMW ma soprattutto di Mercedes-Benz e Audi, hanno cominciato a lavorare fortemente anche su questo tipo di veicoli, rendendoli spesso dei mostri della velocità.

A molti tuner evidentemente la potenza stock di queste vetture non basta comunque, e quindi i ragazzi di AutoBildSportsCars hanno deciso di prendere una Audi SQ2 del produttore di Inglostadt, ma modificata da MTM, e di spingerla al massimo sul Sachsenring per capire quanto le modifiche abbiano inciso sulle performance effettive.

Presentata durante la scorsa estate, la SQ2 modificata esprime 480 cavalli di potenza e 610 Nm di coppia grazie ad una Stage 4 perfettamente implementata. Il ritocco si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e in una velocità massima di circa 280 km/h. MTM ha quindi aggiunto 180 cavalli e 210 Nm alla formula base, migliorando di 1,3 secondi il tempo necessario a raggiungere i 100 km/h. Se qualcuno di voi fosse interessato, la modifica Stage 4 costa 14.999 euro in Germania, ai quali bisogna aggiungere un minimo di 44.800 euro per portarsi a casa la vettura di Audi.

Visto che abbiamo descritto il bolide, possiamo tornare al quesito principale. E' questa SQ2 in grado di battere l'incredibile Lamborghini Urus da 650 cavalli su un giro secco in pista? Il SUV sportivo italiano è di sicuro molto più potente, ma al contempo pesa centinaia di chili in più. A ogni modo non vi diremo com'è andata a finire, ma per scoprirlo vi lasciamo alla visione del video in alto.

Nel frattempo, per restare in casa Audi, vi rimandiamo alle interessanti informazioni con le quali il produttore tedesco ha descritto il processo di sviluppo delle sue poderose varianti RS. Infine ecco a voi due prototipi di Audi e-tron GT mentre sfilano silenziosi tra le strade tedesche e vengono testati dai tecnici del brand. Questo testimonia gli sforzi che Audi sta facendo per entrare con forza nel mercato delle auto elettriche.