Audi: 'Siamo al lavoro su un nuovo modello elettrico entry level'

Sono ben 16 i modelli che sfornerà Audi fra nuove serie e restyling da qui fino al 2026. Un elenco che si è aggiornato nelle ultime ore, visto che il marchio di Ingolstadt ha fatto sapere di essere al lavoro su una nuova elettrica entry-level.

Attenzione, non stiamo parlando di una city car come Renault 5, Citroen e-C3 o la nuova Fiat Panda, ma di una Segmento C, quindi è pensabile ad una erede a batteria dell'Audi A3. L'azienda dei 4 anelli aveva parlato del nuovo modello a marzo del 2023, in occasione della conferenza stampa annuale, ma la vettura sembrava essere finita nel dimenticatoio dopo l'addio di Duesmann, ex numero uno di Audi.

Nelle scorse ore il suo successore Gernot Döllner è tornato a parlarne, spiegando di fronte a circa 5.500 dipendenti a Ingolstadt, stabilimento principale dell'azienda, che: "Con la famiglia Q6 e-tron e A6 e-tron, la mobilità elettrica arriva per la prima volta quest'anno ad Ingolstadt. La Q6 e-tron, basata sulla nuova piattaforma Premium Platform Electric rappresenta il prossimo salto tecnologico di Audi nel campo della mobilità elettrica e nel medio termine produrremo nello stabilimento anche un altro modello puramente elettrico”.

Il capo del comitato aziendale Audi, Jörg Schlagbauer, ha commentato la decisione così: "Come comitato aziendale ci siamo battuti per anni per questo veicolo e lo abbiamo richiesto per Audi e per lo stabilimento di Ingolstadt”.

Secondo Automobilwoche il modello a cui si fa riferimento sarà un'auto compatta con delle dimensioni simili all'Audi A3. L'azienda è al lavoro su un nuovo concetto di carrozzeria, e come piattaforma sarà utilizzato il sistema modulare MEB di Volkswagen, su cui viene prodotta la Q4 e-tron.

Non è ben chiaro quando verrà realizzato il modello elettrico entry level di Audi, ma secondo le indiscrezioni è probabile che possa fare la sua comparsa fra la fine di quest'anno e il 2027-2028, con l'arrivo della nuova piattaforma SSP: non ci resta quindi che attendere ulteriori indiscrezioni a riguardo.