Audi sfortunata a Dakar: bizzarro incidente per RS Q-tron di Peterhansel, Sainz si perde

La Dea Bendata non ha sorriso ad Audi in occasione del Rally di Dakar 2022, in corso in Arabia Saudita. Tutto sembrava procedere al meglio con la ultima Audi RS Q e-tron mostrata a dicembre, tanto che il pilota Stéphane Peterhansel era secondo. Una serie di sventure, tuttavia, ha costretto la casa tedesca a rivalutare le prospettive di vittoria.

Durante la gara, il quattordici volte campione Peterhansel avrebbe colpito una roccia con un’angolazione a dir poco compromettente, dato che dalla sua RS Q e-tron si è staccata la sospensione posteriore sinistra. Assieme al copilota Edouard Boulanger si è trovato bloccato nel mezzo del deserto saudita in attesa di un camion di supporto.

Dopo ben quattro ore, un’altra brutta notizia è giunta ai due piloti: la seconda RS Q-tron guidata da Carlos Sainz si era persa tra le dune di sabbia dell’Arabia Saudita. Così facendo, le ore aggiunte al cronometro Audi hanno costretto il team ad abbandonare ogni speranza di vittoria a causa del distacco eccessivo.

Una notizia che ha sorpreso fan e non solo, specialmente per le incredibili circostanze degli incidenti. Da una parte, il pilota più vincente nella storia della Dakar è oramai eccessivamente distante dai principali contendenti alla vittoria del Rally. Dall’altra, il vincitore di tre edizioni della Dakar e leggendario pilota del motorsport ha accumulato un distacco fin troppo difficile da colmare. Il miglior pilota Audi in classifica ora è, dunque, Mattias Ekstrom, classificatosi fuori dalla Top 10 con un ritardo di un’ora e mezza.

Un vero dispiacere per il debutto alla Dakar della prima auto Audi a propulsione elettrica. La RS Q e-tron stava mostrando le sue capacità sul percorso desertico senza alcun problema, fino all’incredibile incidente causato da una “roccia sbucata dal nulla”. Salvo miracoli, ormai gli occhi sono già puntati alla sua prossima apparizione nel 2023.