Audi sfida Tesla con gli Audi Hub: ecco le stazioni di ricarica del futuro

Tesla è famosa certamente per le sue efficienti e potenti auto elettriche, anche però per servizi “accessori” come i Supercharger, stazioni che garantiscono tempi di ricarica rapidi e una grande semplicità di utilizzo. Ebbene Audi vuole andare oltre con i nuovi Audi Hub.

I Supercharger di Tesla sono diventati famosi per la loro grande affidabilità, con l’utente che non deve avere a che fare con colonnine, servizi e metodi di pagamento differenti. Ora anche Audi vuole creare qualcosa di simile con stazioni in grado di ricaricare le autovetture elettriche dei quattro anelli con potenze fino a 300 kW.

Attenzione però a pensare questi luoghi come semplici “colonnine”, saranno presenti vere e proprie aree lounge con terrazze che serviranno anche a proteggere i cavi dalle intemperie. La vera particolarità però riguarda la provenienza dell’energia: Audi non vuole costruire costose linee ad alta tensione, ha invece intenzione di sfruttare batterie al litio usate - che vengono così riciclate, un po’ come fa Nissan con le sue vecchie batterie.

Ogni Hub sarà in grado di stoccare circa 2,45 MWh, con collegamenti standard ad alta tensione da 400 V, le batterie verranno inoltre riempite grazie ai pannelli solari presenti sul tetto, ci sarà dunque bisogno della rete elettrica solo durante le ore notturne. Secondo Audi, i clienti potranno prenotare il loro stallo di ricarica via app e godere dell’area lounge per tutto il tempo necessario, che comunque sarà breve grazie alla potenza erogata dai caricatori.