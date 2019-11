Audi Service Station, debutta la manutenzione auto senza pensieri

Audi vuole portare i suoi servizi post-vendita a un nuovo livello, anzi a citare l'azienda tedesca "in una nuova dimensione". Come? Con la nuova Audi Service Station, un servizio di consegna e ritiro della vettura senza costi aggiuntivi.

Senza limiti d'orario o costi aggiuntivi, il cliente - previo appuntamento - può recarsi in uno degli appositi sportelli automatici, attivare il servizio e deporre le chiavi dell'auto in una delle cassette di sicurezza integrate nelle nuove Audi Service Station. Il Service Partner di riferimento procede poi al ritiro della vettura e all'esecuzione dell'intervento concordato, con riconsegna del veicolo nel medesimo luogo di presa in carico.

Per riprendere possesso dell'auto il cliente non deve fare altro che saldare il lavoro effettuato, una comodità che Audi ha reso attiva 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con possibilità di prenotare l'intervento da PC, tablet e soprattutto smartphone, in assoluta libertà con l'opzione Service Booking online. Si può utilizzare il servizio per effettuare un tagliando, sostituire le pastiglie dei freni, cambiare gli pneumatici (fra l'altro proprio oggi 15 novembre scatta l'obbligo di montare gomme invernali o 4 stagioni omologate in alcune zone d'Italia, se non si hanno catene a bordo), ma anche sottoporre la propria automobile a un check-up approfondito.

Inoltre alcuni interventi possono essere effettuati in "Day Hospital", in un lasso di tempo non superiore a 24 ore. Certamente un valore aggiunto di Audi che potrebbe davvero rendere felici parecchi clienti, regalando inoltre il parcheggio gratuito presso l'aeroporto di Bologna, dove un'Audi Service Station è già in funzione.