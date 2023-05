La nuova Audi S5 Avant si mostra con un look quasi definitivo: sostituirà la A4 Avant

Nei primi giorni del 2023 avevamo visto le prime immagini della nuova Audi A4 Avant ancora nascosta dall’ormai immancabile wrap bianco-nero che nasconde le forme delle vetture in sviluppo, ma oggi la station wagon dei quattro anelli torna a mostrarsi quasi del tutto priva di camuffamenti.

Come sappiamo, Audi rivoluzionerà la denominazione dei propri modelli, con l’A4 che diventerà A5, quindi quella che vedete è di fatto la nuova Audi S5 Avant, con la S che serve ad identificare la presenza di un motore endotermico che riposa sotto al cofano.

Tralasciamo però il comparto tecnico, dato che al momento non è dato sapere che tipo di propulsore possa equipaggiare (rumors parlano di un V6), e vediamo invece ciò che salta subito all’occhio, ovvero nuovo design della vettura che adesso vanta una linea particolarmente slanciata e sportiva, grazie ad un montante A che le dona una forma più aerodinamica mentre il montante C è più inclinato e le dona un look quasi da shooting brake.

Restando sul posteriore, si intravedono i nuovi gruppi ottici che adesso non sono più divisi ma diventano un pezzo unico che si estende per tutta la larghezza della vettura, imitando quanto visto sulla A7 più recente. All’anteriore invece i gruppi ottici hanno una forma simile a quelli visti su RS e-tron GT, mentre la firma luminosa dei LED è in accordo con i più recenti stilemi del marchio di Ingolstadt.

L'auto è sempre più libera dai veli che la nascondono dunque il debutto potrebbe avvenire a breve, rispettando quindi i piani della casa, che prevedono l'arrivo entro la fine dell'anno corrente.