La nuova Audi S3 entra in scena: ora ha 333 cavalli ed è la più veloce di sempre

A pochi giorni dal lancio ufficiale della nuova Audi A3 2024, la casa dei 4 anelli ha presentato la S3, la versione più performante della berlina sportiva di Ingolstadt.

Un restyling sia esterno quanto interno, visto che ora la “cattiva” di casa Audi può vantare ben 333 cavalli, una potenza a dir poco importante. Un ponte perfetto fra l'A3, già estremamente sportiva e nel contempo elegante, e la “vergognosa” RS3, la nuova Audi S3 promette di far divertire migliaia di automobilisti anche italiani, tenendo conto di quanto piaccia la Segmento C nel nostro Paese.



Due le varianti proposte, quella Sportback a due volumi e la Sedan a tre volumi che da noi è praticamente invenduta. Esteticamente, rispetto all'A3 “standard”, la nuova S3 presenta dei dettagli che le conferiscono un look più aggressivo, a cominciare da un assetto che è ribassato di 15 millimetri rispetto appunto alla sua gemella più “classica”. C'è una nuova griglia sul muso a forma di esagono senza alcuna cornice, e il logo dei quattro anelli al suo interno. Le prese d'aria sono presenti sempre sul paraurti anteriore, con uno splitter alquanto visibile.



Non mancano gli spettacolari fari Matrix Led che sono completamente personalizzabili con 4 diverse firme luminose, mentre gli pneumatici di serie prevedono delle specifiche di 225 per 40, su cerchi in lega da 18 pollici, con optional anche da 235 per 35 su cerchi Falken da 19 pollici, che rendono l'Audi S3 ancora più impressionante. Sul posteriore troviamo un nuovo design molto simile a quello della RS3, con i quattro terminali di scarico e l'immancabile spoiler sul tetto.



Novità ovviamente anche nell'abitacolo, con una profusione di tecnologia a cominciare dal display per l'infotainment da 10,1 pollici touch, passando dall'Audi Virtual Cockpti, e arrivando fino al caricatore per smartphone con tecnologia a induzione e ben 4 prese USB-C giusto per non farsi mancare nulla.



Infine le motorizzazioni, con la nuova Audi S3 che sotto il cofano monta un motore da 2.0 litri 4 cilindri turbo Tsi: non è l'incredibile motore Mercedes 4 cilindri della 45s, ma vanta comunque i sopracitati 333 cavalli per una coppia di 420 Nm, il che significa che rispetto al precedente modello sono stati aggiunti 23 cavalli in più. L'Audi S3 Sportback è quindi a mani basse la più veloce di sempre, in grado di raggiunge i 100 km/h in soli 4,7 secondi, con una velocità massima limitata di 250 km/h. Il prezzo? Deve essere ancora comunicato, ma non dovremmo discostarci di molto dai 60mila euro.

