Audi S1 e-tron Quattro Hoonitron pronta al debutto: sarà alla Monterey Car Week

Lo scorso Natale, Ken Block ci ha svelato il suo prossimo bolide da Gymkhana nato dalla nuova collaborazione con Audi. Oggi Audi USA ha annunciato che finalmente l’Audi S1 e-tron Quattro Hoonitron verrà mostrata pubblicamente durante la Rolex Monterey Motorsports Reunion di Laguna Seca, durante la Monterey Car Week.

La “Hoonitron” è un esemplare unico nato dall’unione del know-how della casa di Ingolstadt con le idee fuori di testa di Ken Block, che poi la utilizzerà nel nuovo video Gymkhana, che per l’occasione si chiamerà “Electrikhana”. L’auto infatti adotterà due motori elettrici, la trazione integrale, un telaio in fibra di carbonio e standard di sicurezza che rispettano le norme FIA.

Ciò che lascerà tutti senza fiato sarà il look, chiaramente ispirato alla mitica e indimenticata Audi Sport Quattro S1 Pikes Peak, anch’essa presente alla Monterey Car Week in compagnia della sua sorellona del futuro. Si tratta della vettura con cui Walter Rohl vinse la famosa hill climb nel 1987, segnando un record che rimarrà nella storia visto che in quegli anni la Pikes Peak aveva ancora un fondo misto di asfalto e terra, al contrario di oggi, che è stata completamente asfaltata per motivi di sicurezza.

Durante la presentazione dell’auto avvenuta sul finire dell’anno scorso, Ken Block aveva affermato: “L'S1 Hoonitron combina molto di ciò per cui l'Audi era già famosa negli anni ottanta. Penso sia fantastico che i designer Audi siano stati ispirati dal loro passato e abbiano trasferito in modo univoco le tecnologie e l'aspetto dell'auto nel presente”.

Il pilota-stuntman americano ha già avuto modo di provarla a porte chiuse durante alcuni giorni passati in Germania, ed è rimasto piacevolmente impressionato dal suo prossimo giocattolo: “Conosco un'ampia varietà di auto che utilizzano motori a combustione interna e trasmissioni, ma c'erano molte cose nuove da imparare qui. Iniziare un donut a 150 km/h direttamente da fermo, usando semplicemente il piede destro, è un'esperienza completamente nuova per me”.

A questo punto non ci resta che attendere l’inizio della Rolex Monterey Motorsports Reunion in scena dal 17 al 21 agosto 2022, per vedere finalmente la Hoonitron sotto il cielo di Laguna Seca e non nelle immagini di studio, in attesa di vederla in azione.