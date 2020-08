L'Audi RSQ8-R di ABT è un poderoso SUV da 315 km/h

Quando ABT Sportsline aggiunge la lettera "R" alla fine della nomenclatura di un proprio veicolo c'è sempre da stare attenti, poiché in ogni caso la potenza è estrema.

Ovviamente questo vale anche per l'ultimo prodotto della casa di tuning, la quale ha appena sfornato la sua ABT RSQ8-R in edizione limitata. Il Super SUV è stato sviluppato per celebrare gli imminenti 125 anni dalla fondazione del brand, ed a sottolinearlo ci pensano il numero di esemplari prodotti, che saranno esattamente 125.

Il veicolo di partenza, la Audi RS Q8, è già molto potente e performante, in quanto riesce a scattare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e a raggiungere i 305 km/h di velocità massima. Ma evidentemente per ABT Sportsline non è affatto abbastanza.

Per questo motivo si è deciso di implementare l'ABT Engine Control proprietario e di montare un intercooler custom progettato appositamente per il SUV. Il risultato è che il propulsore V8 bi-turbo da 4,0 litri della RSQ8-R eroga ben 740 cavalli di potenza e 920 Nm di coppia, i quali si traducono in 315 km/h di velocità massima. Il numero citato consente di battere il record detenuto dalla Bentley Bentayga Speed (306 km/h) e dalla Lamborghini Urus (305 km/h) come SUV più veloce in assoluto.



Per quanto concerne lo stile interno ed esterno della vettura lasciamo a voi un giudizio generale attraverso la visione della galleria di immagini in fondo alla pagina