L'Audi RSQ e-tron: EV con pilota automatico, è nel nuovo film con Tom Holland e Will Smith

Un'auto davvero speciale, e infatti parliamo di un virtual concept frutto della partnership tra Audi e la casa di produzione 20th Century Fox. La Audi RSQ e-tron è la protagonista del nuovo film d'animazione Spie sotto copertura, con Will Smith e Tom Holland.

Audi mostra la via, e lo fa attraverso un film di animazione. L'atteso Spie sotto copertura che arriverà nelle sale a natale. Un cartone con un cast di tutto rispetto, non solo perché Will Smith e Tom Holland prestano la voce ai personaggi, ma anche perché a giudicare dalle immagini sembra proprio che questi siano stati disegnati sulla base delle loro reali fattezze.

Un cartone che guarda al mondo delle pellicole di spionaggio alla Mission Impossible e 007, film che sono legati a doppio nodo con il mondo delle automobili. E anche Tom Holland e Will Smith, non a caso, guidano una vettura di tutto rispetto. La RSQ e-tron, un'auto completamente elettrica e con guida autonoma level 5.

Curiosamente non è la prima volta che Will Smith si mette al volante di una vettura che... non esiste, nel 2004 fu il turno della RSQ vista in I Robot, auto da cui la R8 (questa prodotta per davvero) finì per prendere molto in prestito.

Chi sa, magari anche la RSQ e-tron ci svelerà molto della prossima R8.