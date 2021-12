La Audi RS7 è la macchina perfetta per l'Autobahn: quasi 1000 CV di sfrontatezza

Le Gran Turismo sono le vetture perfette per un viaggio in autostrada comodo e lussuoso, ma al contempo veloce e sportivo. La Audi RS7 contiene perfettamente tutte queste caratteristiche, ma l'esemplare in alto le porta persino su un livello superiore: l'auto in questione può sembrare intonsa, ma sotto il cofano nasconde ben 963 cavalli di potenza.

Di suo la RS7 stock è già impressionante. La grossa coupé a quattro porte garantisce performance da supercar grazie ad un V8 twin-turbo da 4,0 litri che in condizioni di fabbrica ha un output di 600 cavalli e 800 Nm. In ogni caso il tutto viene convogliato verso tutte e quattro le ruote tramite un sistema all-wheel drive e un cambio automatico a otto rapporti. La casa parla di uno scatto da 0 a 100 km/h attuabile in poco più di 3,3 secondi nonostante i 2.240 chilogrammi di peso (malgrado ciò, le ammiraglie tradizionali Audi potrebbero scomparire: ecco la futuristica Audi Grandsphere elettrica).



Ovviamente le modifiche che hanno spedito l'output a 963 cavalli non potevano che migliorare le prestazioni sul campo della macchina. Sotto la scocca citiamo un nuovo sistema di scarico, un intercooler sportivo, turbocompressori più grossi e tanto altro. Da parte nostra vi consigliamo di dare un'occhiata al video in alto nella sua interezza, poiché il canale YouTube AutoTopNL ci offre uno sguardo approfondito sul bolide, un test di accelerazione sul quarto di miglio, dati sulla ripresa da 100 e da 200 km/h e non solo.



Prima di lasciarvi alle vostre cose vogliamo però rimandarvi alle ultime notizie sul processo di elettrificazione del brand dei Quattro Anelli: l'enorme Audi Q8 e-tron è confermato, e dovrebbe arrivare entro il 2026.